Nachruf auf Uwe Bülles : Künstler und Boulespieler

Uwe Bülles ist nach langer Krankheit gestorben. Foto: Fischer, Armin (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Krefeld Er liebte die Fotografie und das Spiel mit den Eisenkugeln. Als Mitbegründer von „Kretanque 88“ und treibende Kraft für die Boulehalle Südstraße hinterlässt der Künstler Spuren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Er konnte die Kugeln des Gegners mit Kraft von deren Platz verdrängen und die eigene präzise ganz nah an das „Cochonet“ platzieren. Irische Landschaften fotografierte er so sensibel, dass sie ihre Würde behielten: Am 15. Juni ist der Boulespieler und Künstler Uwe Bülles, 1948 in Krefeld geboren, nach langer Krankheit verstorben.

Uwe Bülles studierte Malerei in Düsseldorf, Grafik in Krefeld und arbeitete selbstständig mit seinem langjährigen Partner Thomas Kästner in ihrer gemeinsamen Firma mit Schwerpunkt Grafikdesign, Siebdruck und Messebau im gestalterischen Metier.

Seine künstlerische Liebe galt der Fotografie, die Landschaften führte er nicht vor, er fand malerische und grafische Strukturen in der Umwelt und wahrte Distanz zu den Porträtierten. Gesellschaftskritisch wurde Uwe Bülles, wenn er Einkaufstüten zu Objekten und Fotos verarbeitete. Sich selber nicht so ernst nahm er sich in einer Fotoreihe, die er zusammen mit Iris van Bebber gestaltete. Mitglied der Gemeinschaft Krefelder Künstler wurde er schon früh, stellte in deren Räumen aus, auch mehrfach an anderen Orten in Krefeld und Umgebung. Auch in Lausanne wurden seine Arbeiten gezeigt.

Bei einer Ausstellung in der Galerie der Kulturfabrik hielt Design-Professor Nico Beucker von der Hochschule Niederrhein die Eröffnungsrede. Beide verband die Liebe zum Boulespiel. Bülles begann im Krefelder Stadtgarten mit Freunden das Spiel mit den Eisenkugeln, war Mitbegründer von „Kretanque 88“ mit Spielort beim Kaffeehaus Schmitz. Auch war er die treibende Kraft beim Betrieb der ersten Krefelder Boulehalle an der Südstraße.