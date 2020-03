Wirtschaftsförderung zu Besuch in Herongen : Lacet plant Mobilheimpark am See

Herongen Die Kreis-WfG war beim Heronger Unternehmen. 80 Mitarbeiter gehören zum Team.

„Lacet Mobilheimbau“ ist es schon aus der Ferne zu lesen. Ein junger, ein stattlicher Gebäudekomplex mit riesigen Fensterflächen gibt den Blick frei in die Ausstellungshalle und Teile der Produktion. Kein Zweifel: Das Familienunternehmen Lacet im Straelener Ortsteil Herongen, das sich auf nahezu 20.000 Quadratmetern Fläche erstreckt und Mobilheime für jede qualitative und geschmackliche Vorstellung in Einzelfertigung liefert, gilt im Markt als erste Adresse. „Das, was Geschäftsführer Cornelis Lacet hier in den letzten Jahrzehnten aufgebaut hat und Woche für Woche mit etwa 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu den Camping- und Freizeit-Einrichtungen auf die Reise schickt, das verdient Respekt“, so jedenfalls formulierte es nun Hans-Josef Kuypers als Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve bei seinem Besuch in Herongen. Seit Jahren wachse der bundesdeutsche Markt für Reisemobile und Mobilheime mit erfreulichen Prozentsätzen, und Lacet wachse im Gleichschritt mit. Einige Hundert Urlaubs-Domizile verlassen in jedem Jahr die Fertigungshallen in Straelen, um irgendwo in Europa ihre Heimat auf Zeit anzusteuern.