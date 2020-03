Finanzpolitik in Wachtendonk : Wachtendonks Haushalt wird von allen Fraktionen getragen

Wachtendonk Das Zahlenwerk ist verabschiedet. Die Steuersätze in der Gemeinde bleiben stabil.

Den Wachtendonker Haushalt hat der Gemeinderat am Donnerstagabend einstimmig verabschiedet. Damit machte die Wankumer Wählergemeinschaft (WWG) die per Pressemitteilung verbreitete Ankündigung ihres stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Simon Kretschmer nicht wahr, dem Zahlenwerk eventuell die Zustimmung zu verweigern. Die WWG vermisste 50.000 Euro Planungskosten für die Erweiterung der Wankumer Grundschule im Etat.

Dieser Punkt führte gleichwohl zu einer kurzen Debatte. „Wir müssen die 50.000 Euro bereitstellen, um bei Bedarf Geld in die Hand nehmen zu können“, forderte WWG-Fraktionsvorsitzender Matthias Küppers. Damit mache man den dritten Schritt vor dem ersten, konterte CDU-Fraktionschef Joachim Oomen. Der Schulentwicklungsplan laufe noch bis 2022. Und es sei nicht davon auszugehen, dass bei zwei bis vier weiteren Klassenräumen in Wankum die Bezirksregierung zusätzliche Lehrer zusage. „Die Bezirksregierung gibt 29 Kinder pro Klasse vor. Zwei Züge in Wachtendonk, ein Zug in Wankum.“ So lange das gelte, werde es nicht mehr Lehrer geben.