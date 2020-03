Aus den Ortschaften : Zu Besuch im Landtag

Kerken Auf Einladung der Grünen- Abgeordneten Berivan Aymaz besuchten das Flüchtlingscafé und die Grünen aus Kerken den Landtag von Nordrhein-Westfalen. Bei der Führung durch das Parlament in Düsseldorf bekamen die Teilnehmer einige interessante Einblicke zur Architektur des Landtages und zum Aufbau des Plenarsaals.

Spannende Hintergründe erfuhren die Teilnehmerüber die Sitzaufteilung im Plenarsaal und über die Häufigkeit und die Themen in den Plenarsitzungen. 30 bis 35 Sitzungen finden im großen Plenarsaal jährlich statt. Die anderen Sitzungen werden in den Arbeitsausschüssen in den kleinen Plenarsälen durchgeführt. „Under herzlicher Dank geht an die Abgeordnete Berivan Aymaz und ihr Team, die diesen schönen Ausflug ermöglichte“, erklärte Andre Beckmann, Sprecher der Grünen aus Kerken.