Sekundarschule Straelen : Elektro-Mofas machen die Schüler mobiler

Die Schüler freuen sich mit Schulleiter Patrick Richter, Rainer Schmitz (Stadt), Christian Hinkelmann sowie Peter Reichhold (Jubiläumsstiftung), Bürgermeister Hans-Josef Linßen und Lehrer Duc Lieu über die Mofas (v.l.). Foto: Stadt

Straelen An der Sekundarschule in Straelen können Schüler in der Mofa-AG alle Voraussetzungen erwerben, um sich beim TÜV zur theoretischen Prüfung anzumelden. Bestehen die Jugendlichen diese Prüfung, erhalten sie eine Prüfbescheinigung und dürfen ein Mofa mit einem maximalen Hubraum von 50 Kubikzentimetern und einer maximalen Geschwindigkeit von 25 km/h fahren.

Unter der Leitung von Duc Lieu, Lehrer an der Sekundarschule, werden die Jugendlichen sowohl in der Praxis als auch in der Theorie intensiv vorbereitet. Der Förderverein der Sekundarschule übernahm mit finanzieller Unterstützung durch die Jubiläumsstiftung der Sparkasse der Stadt Straelen und der Stadt Straelen die Anschaffungskosten von vier Elektro-Mofas.

Schulleiter Patrick Richter bedankte sich bei den Sponsoren: „Wir freuen uns sehr über diese Mofas, die den Schülern sichtlich großen Spaß bereiten. Sie ermöglichen aber auch eine wesentlich zeitintensivere und umfangreichere Ausbildung als es in der Fahrschule möglich ist. Und ein riesiger Pluspunkt ist natürlich der Umweltaspekt, da die E-Mofas emissionsfrei unterwegs sind. Außerdem fahren sie geräuschlos, so dass weder Unterricht noch Anwohner gestört werden.“