Politik im Altbierdorf : Issumer Grüne setzen sich für neue Staffelung der Elternbeiträge ein

Issum Die Grünen haben sich in Issum im vergangenen Jahr gegründet. Jetzt rüsten sie sich für die Kommunalwahl.

Zur Mitgliederversammlung konnte Ortsverbandssprecher Stefan Winkel zahlreiche Mitglieder des im September 2019 gegründeten Ortsverbandes der Issumer Grünen begrüßen. In seinem Bericht stellte er unter anderem die erfreuliche Entwicklung der Mitgliederzahl im vergangenen Jahr dar. Ebenfalls ging er auf die in den vergangenen Wochen in den Gemeinderat eingebrachten Anregungen ein. Zur Verbesserung der Mobilität der Bürger wurde die Aufstellung von Mitfahrerbänken zunächst in den Ortsteilen Oermten und Sevelen angeregt. Solche Bänke konnten bereits in vielen Kommunen erfolgreich eingerichtet werden. Mitfahrerbänke sind öffentliche Sitzbänke mit einem besonderen Zweck. Durch das Platznehmen auf einer solchen Bank signalisieren die Wartenden, dass sie auf eine spontane, kostenlose Mitfahrgelegenheit in einem vorbeifahrenden Wagen zu einem bestimmten Ziel hoffen. Ein solches System könne eine sinnvolle Ergänzung zum, manchmal spärlichen, Angebot des ÖPNV auf dem Land sein, so die Issumer Grünen.