Zwischen Chillen und Gemeinschaftsspielen : Gelungene Freizeit in Sevelen

An der Ferienfreizeit in Sevelen auf dem Freizeitplatz der Awo nahmen 13 Kinder teil. Foto: Diakonie

Sevelen Förderung gab es aus Mitteln eines Aktionsprogramms der Bundesregierung. Angeboten wurde die Veranstaltung von der Diakonie im Kirchenkreis Kleve zusammen mit der Stadt Geldern.

Auf dem Ferienplatz der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Sevelen nahmen 13 Kinder an einem Freizeitprogramm teil, das die Diakonie im Kirchenkreis Kleve zusammen mit der Stadt Geldern angeboten hatte. Statt um Chatrooms und digitale Spiele ging es für die teilnehmenden Kinder um echte Gemeinschaft – am Lagerfeuer, auf der Slackline, bei Outdoor-Spielen oder beim Chillen in den kleinen Häusern rund um den Platz. Gefördert wurde die Freizeit mit Mitteln des Aktionsprogramms der Bundesregierung „Aufholen nach Corona“.