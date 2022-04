St. Stephanus Leverkusen : Ferienfreizeit: In die Berge oder ans Meer

Leverkusen Für Jugendliche von 12 bis 15 Jahren wird ein Zeltlager in Bayern organisiert, für 14- bis 18-Jährige ein Segeltörn auf Ijssel- und Wattenmeer.

In die Berge oder ans Meer? Die Sommerferien stehen vor der Tür, und die Planung kann beginnen. Die Leiterteams der Ferienfreizeiten St. Stephanus Leverkusen bieten zwei Freizeiten an. Das Zeltlager soll in der ersten Sommerferienwoche, vom 25. Juni bis zum 2. Juli stattfinden. Die Jugendlichen im Alter von 12 bis 15 Jahren werden nach Bayern auf die Zeltwiese am kleinen Brombachsee fahren. Zelten, Schwimmen und Lagerfeuer stehen auf dem Tagesprogramm. Zeit für Freizeit bleibt trotzdem. Auch Kistenklettern oder Stand-Up-Paddling konnten in der Vergangenheit ungeahnte Talente an den Tag legen. Kosten: 220 Euro.