Makler eröffnet Büro am Markt : Remax eröffnet neues Büro in Geldern

Michael Büchi im neuen Makler-Büro von Remax in Geldern am Markt. RP-Foto: Prümen Foto: Norbert Prümen

Geldern Michael Büchi leitet die Filiale im Ladenlokal am Markt. Sieben Immobilien-Makler werden im früheren Gebäude von „Fahrrad Kleinbielen“ ihren Arbeitsplatz haben. Ein Auszubildender wird für den Standort gesucht.

Es ist spannend auf dem Immobilienmarkt: Rekordpreise, kaum Bauland, wenige Objekte im Angebote und viele Kaufinteressenten. Makler helfen dabei, doch das Traumhaus oder den richtigen Käufer zu finden. In Geldern hat ein neues Büro der Branche eröffnet, und zwar an prominenter Stelle: Im früheren Gebäude von „Fahrrad Kleinbielen“ am Marktplatz hat Remax sich ein Ladenlokal für die eigenen Bedürfnisse umgebaut. Michael Büchi führt die Niederlassung. Neben einem Azubi sollen bis sechs weitere Makler dort arbeiten.

Schick sind die Räume geworden, schlicht, aber sehr modern und freundlich. Für Michael Büchi ist das neue Büro ein wenig Rückkehr in die alte Heimat. „Wir haben acht Jahre lang in Sevelen gewohnt und haben hier rund um Geldern viele Freunde und Bekannte.“ Und am Wochenende ging es immer wieder zum Markt, schließlich kocht mit Antonello Incardona dort sein Lieblingsitaliener. „Dabei haben wir dieses schöne Haus mit dem leeren Ladenlokal entdeckt“, berichtet er.

Info Der Start war in Denver in Colorado Historie Gail und Dave Liniger gründeten 1973 das Immobilienunternehmen in Denver, Colorado, USA. Ihre Idee: Gut ausgebildete, unternehmerisch selbstständige Immobilienmakler bilden ein Netzwerk und arbeiten kundenorientiert zusammen. Seit 1995 ist das Immobiliennetzwerk auch in Deutschland aktiv. Name Remax steht für „Real estate to the maximum“. Kontakt Markt 26, Geldern. Telefon 01590 4812287, www.top-immobilien-kleve.remax.de

Der gelernte Fliesenleger mit Meisterbrief fand die Immobilienbranche schon immer spannend. Und so wagte er mit Sacha van Bentum den Sprung in die Selbständigkeit. Zuerst in Kleve, dann in Goch und Emmerich eröffneten sie Remax-Niederlassungen. Nach der Standortanalyse war ihnen klar, dass auch Geldern noch gut dazu passt. Auch mit Blick auf die nahen Städte wie Moers, Krefeld, Kamp-Lintfort und nicht zuletzt das Ruhrgebiet. 24 Mitarbeiter umfasst bisher das Team im Kreis Kleve, weitere sind willkommen. Neben erfahrenen Maklern möchte Büchi gern noch kurzfristig einen Auszubildenden einstellen, der dann Immobilienkaufmann werden kann.

Remax, ein Franchise-Unternehmen, ist einer der Großen in der Branche, allein in Deutschland gibt’s über 200 Büros. „Unser Kerngeschäft ist die Vermarktung von privaten Wohnhäusern, aber wir haben auch Gewerbeimmobilien im Portfolio“, sagt Büchi. Neben dem Thema Kaufen geht es ebenso ums Mieten. Denn nicht wenige Niederrheiner – nicht zuletzt Ältere, die sich vom Eigenheim trennen – sind auf der Suche nach einer schönen Etagenwohnung. „Reifere Menschen schauen gerne nach Erdgeschosswohnungen oder solchen mit Aufzug“, weiß er. Der Großteil der Vermieter nutze trotz der zu zahlenden Provision gerne die Hilfe von Maklern, denn so sei man auf der sicheren Seite. „Wir kümmern uns um die Schufa-Auskunft und bieten eine Mieterschutz-Police.“ Sollte ein Mieter mal nicht zahlen, bleibe der Vermieter dank der Versicherungsleistung nicht ohne Einnahme.

Für Verkäufer wiederum sei die Suchdatenbank attraktiv, die vorgeprüfte Kaufinteressenten enthalte. „Wenn jemand Passendes gefunden ist, wird der Kunde informiert.“ So spare man sich Kontakte, die eher nicht zielführend seien. Eine Remax-Besonderheit sei zudem das digitale Angebotsverfahren „Dave it“. Auf diesem Weg können nach der Besichtigung der Immobilie innerhalb einer Frist mehrere Interessenten ein Angebot abgeben; der Verkäufer kann darauf reagieren.

Einen Preisverfall bei den Immobilienpreisen sieht Büchi auch bei steigenden Zinsen für die nächste Zeit nicht. Es möge „einen kleinen Knick“ geben, der Trend zum Betongold werde aber bleiben.