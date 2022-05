Spielmannszug „Blau-Weiß“ : Hartefeld feiert das Frühlingsfest

Hartefeld Der Spielmannszug „Blau-Weiß“ Hartefeld lädt am Samstag, 7. Mai, ein. Zahlreiche Attraktionen für Familien. Für die Musik sorgen „tr’Endless Vibes“.

Mit Schwung und gut gelaunt in den Frühling tanzen: Dazu lädt der Spielmannszug „Blau-Weiß“ Hartefeld am Samstag, 7. Mai, ab 17 Uhr auf den Platz vor dem Hartefelder Jugendheim ein. Zahlreiche Attraktionen rücken vor allem die Familien in den Fokus.