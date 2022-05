CDU bei Veranstaltungsdienstleister Eventura : Veranstaltungsbranche profitiert von Nachholeffekten

Geldern Die Zeit während der Hochphasen der Pandemie konnte das Unternehmen „Eventura – Die Veranstaltungsprofis“ nutzen, um neue Konzepte und Ideen zu entwickeln. Aktuell gibt es eine sehr gute Auftragslage.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Stefan Rouenhoff und der CDU-Landtagskandidat für den südlichen Teil des Kreises Kleve , Stephan Wolters, besuchten den von Stephan Hermsen geführten Veranstaltungsdienstleister „Eventura – Die Veranstaltungsprofis“ in Geldern. Hemsen berichtete den CDU-Politikern von der aktuell sehr guten Auftragslage. Man spüre deutliche Nachholeffekte, nachdem die Veranstaltungsbranche fast zwei Jahre massiv unter den Auswirkungen der Pandemie gelitten habe. Die Mitarbeiter seien froh, ihrer Arbeit wieder geregelt nachgehen zu können. Hermsen erklärte, dass man die Zeit während der Pandemie, in der es keine oder nur sehr wenige Veranstaltungen gab, sinnvoll genutzt habe, um neue Ideen und Konzepte zu entwickeln und das Unternehmen für die Zeit nach der Pandemie bestmöglich aufzustellen. Das zahle sich nun aus. Rouenhoff und Wolters: „Die Veranstaltungsbranche gehört zu den Wirtschaftszweigen, deren Geschäftstätigkeit unter den mit der Pandemie verbundenen Einschränkungen besonders gelitten hat. Umso mehr freut es uns, dass es Veranstalter wie Eventura auch aufgrund der Überbrückungshilfen und anderer staatlicher Leistungen die letzten zwei Jahre überstanden haben und mit ihren Beschäftigten jetzt wieder durchstarten können.“

Eventura wurde 1997 von Stephan Hermsen gegründet und zählt derzeit 40 Mitarbeiter. Nach dem Umzug in größere Liegenschaften in Geldern will das Unternehmen die Mitarbeiterzahl deutlich erhöhen.