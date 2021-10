Gelderland : Chorgemeinschaft radelte und sang auf Familientour

Gelderland Sänger aus Wachtendonk, Wankum und Aldekerk waren im Gelderland unterwegs. An den einzelnen Stationen bekamen sie für ihre Lieder viel Applaus.

Ihre erste Familienradtour hat die Chorgemeinschaft Wa-Wa-Kerk (MGV Wankum, Glocke Wachtendonk und Liederkranz Aldekerk) unternommen. Wegen allgemeinen Mitgliederschwunds hatte sich die Gemeinschaft von 2015 bis 2019 nach und nach gebildet. Da wegen Corona Auftritte nicht möglich waren, wurde nach einem Vorschlag des Dirigenten Christian Wilke über ein offenes Singen nachgedacht. Hubert Druyen stellte eine Familienradtour zusammen. Der Tourleiter und zusätzlich drei Sänger sorgten für die Sicherheit. Im Landcafé Hensen in Herongen wurden „Das Morgenrot“ und kölsche Lieder von den übrigen Gästen mit großem Beifall belohnt. Am De-Witt-See im Stemmes Hof erklangen unter anderem „Bajazzo“, das „Bierlied“ und ein Schunkel-Mix. Zurück ging es am Napoleon-Kanal nach Fitsches Hof in Wankum-Vorst. Hier schunkelten die Gäste mit. Besonders die Solisten Kurt Keller, Eckhard Prewitz und auch der Dirigent ernteten großen Beifall.