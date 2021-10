Fußball : Trainer Dirk Otten verlässt den SV Straelen

Dirk Otten hat in den vergangenen zehn Jahren an der Römerstraße in Sachen Nachwuchsförderung viele Akzente gesetzt. Foto: Heinz Spütz

Straelen Peter Streutgens übernimmt bis zur Winterpause die U 23-Auswahl in der Fußball-Bezirksliga, Gruppe 4. Bis dahin soll ein Nachfolger gefunden werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Volker Himmelberg

Der SV Straelen verliert einen langjährigen Mitarbeiter. „Ich habe mit sofortiger Wirkung sämtliche Ämter zur Verfügung gestellt“, teilte Dirk Otten am Dienstag mit. Der 48-Jährige hatte als Jugendkoordinator und Chef-Trainer in den vergangenen zehn Jahren maßgeblich an der Entwicklung der Talentförderung des Vereins mitgewirkt. 2020 hatte Otten eine U 23-Auswahl aufgebaut, die in der laufenden Saison in der Fußball-Bezirksliga, Gruppe 4, mitmischt und über kurz oder lang als Unterbau der Straelener Regionalliga-Mannschaft in die Landesliga aufsteigen soll.

Er habe sich die Entscheidung, den Verein mitten in der laufenden Saison zu verlassen, reiflich überlegt. „Ich habe am Samstag ein sehr gutes Gespräch mit unserem Präsidenten Hermann Tecklenburg geführt und ihm meine Beweggründe mitgeteilt“, sagte Otten. Persönlich wird er sich in naher Zukunft einen lang gehegten Traum erfüllen und bei verschiedenen Profivereinen im Ausland hospitieren – eine Trainer-Fortbildung der besonderen Art. „Ich habe das alles mit meiner Frau Andrea so abgesprochen. Ich fange zunächst bei einem Erstligisten in Portugal an und bin anschließend bei einem Zweitligisten in England zu Gast. Eventuell gehe ich auch noch nach Brasilien“, so Otten.

Der Fußball-Trainer aus Leidenschaft verlässt die Grün-Gelben nicht im Streit, obwohl es intern zuletzt offenbar einige Unstimmigkeiten in Sachen Finanzierung der zweiten Mannschaft gegeben hatte. „Dirk Otten hatte dem Sportlichen Leiter Peter Streutgens und mir einen Etat für die U23-Mannschaft vorgelegt, dem wir so nicht zustimmen konnten. Die Kosten waren ganz einfach zu hoch“, sagte Hermann Tecklenburg. Streutgens wird nach dem relativ überraschenden Otten-Rücktritt zunächst als Interimstrainer der Straelener Bezirksliga-Mannschaft in die Bresche springen und am Mittwochabend die erste Trainingseinheit leiten.

„Ich übernehme diese Aufgabe bis zur Winterpause. Bis dahin haben wir genügend Zeit, uns nach einem geeigneten Nachfolger umzusehen. Der neue Mann soll nach Möglichkeit schon die Vorbereitung auf die Rückrunde übernehmen“, sagte Streutgens, der sich voll des Lobes über die Arbeit von Dirk Otten äußerte. „Unsere U23-Mannschaft ist intakt und sowohl spielerisch als auch konditionell auf der Höhe.“

Aktuell belegt der SV Straelen II, der wegen einer zwischenzeitlichen Corona-Quarantäne bislang nur sechs Spiele bestreiten konnte, mit acht Punkten den neunten Tabellenplatz. Der Zug in Richtung Meisterschaft und damit Landesliga-Aufstieg ist schon abgefahren – Spitzenreiter Victoria Mennrath ist der Konkurrenz mit sieben Siegen in sieben Spielen bereits enteilt.