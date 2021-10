Kirchliches Leben : Konfetti-Momente und die katholische Kirche

Weihbischof Rolf Lohmann beantwortete Fragen der Jugendlichen bei „Ask the bishop“ in Wachtendonk. Foto: Jugendkirche Münster

Wachtendonk In Wachtendonk stellte sich Weihbischof Rolf Lohmann Fragen von Jugendlichen. Einige Teilnehmer waren per Stream im alten Wasserwerk dabei.

Warum nicht auch Konfetti in der Kirche? Ganz in Echt – und im übertragenen Sinn. Weihbischof Rolf Lohmann konnte sich beim jüngsten Jugendabend in der Reihe „Ask the bishop“ (Frag den Bischof) beides gut vorstellen. In guter Tradition hatte das Team der Jugendkirche Münster angehende Firmanden und Jugendliche ins alte Wasserwerk in Wachtendonk eingeladen, um mit dem Weihbischof zu reden. Live vor Ort dabei waren Jugendliche aus der Straelener Pfarrei St. Peter und Paul, parallel wurde die Veranstaltung auch ins Netz übertragen. Das Thema: „Außen Kirche, innen Konfetti?!“.