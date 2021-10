Aktion für Kinder : 2700 Liter Apfelsaft gepresst

Die Kinder durften an der Apfelpresse mal probieren. Foto: Feegers Foto: Swen Feegers

Auwel-Holt Der Kindergarten und die Grundschule in Auwel-Holt waren an einer nachhaltigen Aktion beteiligt. Die Kinder brachten Obst zur Presse und nahmen Saft mit zurück.

Wie kommt der Saft in die Tüte? Der Kindergarten Auwel-Holt ist dieser Frage nachgegangen, als er eine Apfelpresse zu Gast hatte. Aus einer Bierlaune heraus diskutierten vier Personen, darunter Bernd Wienhofen als Initiator, über die Ernte, Apfelernte, Nachhaltigkeit und die Idee, Dinge zu verbinden, die eh schon da sind.

So wurde aus der Diskussion ein Plan, und der wurde jetzt umgesetzt. Man holte den Kindergarten St. Georg Auwel-Holt, die Schule Auwel-Holt, ein paar Sponsoren und den ortsansässigen Gärtner Wolfgang Holtmanns mit ins Boot, der sein Kühlhaus zur Verfügung stellte. Die Kinder pflückten fleißig Äpfel mit dem Kindergarten, den Familien, Nachbarschaften und brachten diese ins Kühlhaus. Die Logistik übernahmen die Initiatoren. Wolfgang Holtmanns: „So waren alle Beteiligten unabhängig und konnten jeden Abend Äpfel bringen, die wir dann zur Saftpresse stellten.“

Der Kindergarten baute das in die Erntedank-Thematik ein und pflückte auf einer benachbarten Wiese fleißig die eigenen Äpfel. Dann kippten sie diese in die Saftpresse und bekamen noch vor dem Erhitzen eine kleine Kostprobe. Am Ende nahmen sie die Pakete für die Kindergartenküche mit.