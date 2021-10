Volleyball : Vorhang auf für die Volleyball-Show

Wer sich so selbstbewusst für ein Mannschaftsfoto aufstellt wie der VC Eintracht Geldern, muss keinen Gegner fürchten. Foto: Thomas Cöhnen

Geldern Regionalliga der Frauen: Vor dem Saisonstart am Sonntag bei Humann Essen beklagt der VC Eintracht Geldern Verletzungspech. Gespielt wird in einer Siebener-Gruppe. Drei Mannschaften qualifizieren sich für eine Aufstiegsrunde.

Von Volker Himmelberg

Der Deutsche Volleyball-Verband hat ein Einsehen gehabt. In der Regionalliga West der Frauen, die im Normalfall zehn Mannschaften umfasst, sollten in der vergangenen Saison gleich 14 Teams an den Start gehen. Hintergrund: Da bereits die Spielzeit 2019/’20 wegen der Pandemie vorzeitig abgebrochen werden musste, hatten mehrere Oberliga-Vereine ein Aufstiegsrecht eingeräumt bekommen, von dem auch großzügig Gebrauch gemacht wurde.

„Die 14er Gruppe hat uns von Anfang an Kopfzerbrechen bereitet. Wir bewegen uns schon im Leistungssport-Bereich. Und da ist Volleyball nun einmal sehr belastend für die Gelenke. Mit einem gezielten Athletik-Training kann man zwar das Verletzungsrisiko minimieren. Aber 26 Meisterschaftsspiele in einer Saison sind zu viel“, sagt Eung-Zoll Chung, Trainer des VC Eintracht Geldern. Die befürchteten Strapazen blieben seinen Spielerinnen bekanntlich erspart, da die vergangene Saison wegen Corona bereits nach fünf Spieltagen abgesagt werden musste. Ab dem kommenden Wochenende heißt es auf ein Neues. Die 14 Mannschaften bleiben der Regionalliga West erhalten. Doch diesmal haben die Offiziellen auf die Bedenken vieler Vereinsvertreter gehört. Die neue Saison, die für den VC Eintracht Geldern am Sonntag um 12 Uhr mit dem Gastspiel beim VV Humann Essen beginnt, wird in zwei Siebener-Gruppen ausgetragen. Die jeweils drei besten Mannschaften beider Gruppen ermitteln anschließend noch einen Aufsteiger in die Dritte Liga. Die restlichen acht Teams kämpfen in der Abstiegsrunde um den Klassenerhalt. Ein Quartett wird sich in die Oberliga verabschieden, damit ab der Saison 2022/’23 wieder in einer Zehner-Liga gespielt werden kann.

Info VC Eintracht II startet eine Woche später Verbandsliga der Frauen Die zweite Gelderner Mannschaft möchte unter Regie von Trainerin Kirstin Heimes eine gute Rolle spielen. Zum Auftakt tritt die Eintracht am Samstag, 23. Oktober, beim Rumelner TV an.

Der VC Eintracht Geldern mischte zuletzt stets munter in der Spitzengruppe mit. Doch für Eung-Zoll Chung ist es keineswegs eine Selbstverständlichkeit, dass sich seine Mannschaft ein Ticket für die Aufstiegsrunde sichert. Zum Saisonstart muss die Eintracht voraussichtlich auf drei Leistungsträgerinnen verzichten. Besonders schlimm erwischt hat es Kapitänin Nicole Gey, die sich am 3. Oktober bei einem Vorbereitungsturnier in Herten eine Knieverletzung zugezogen hat. Die genaue Diagnose steht noch aus. „Wenn wir großes Pech haben, ist die Saison für sie gelaufen. Wenn wir mittleres Pech haben, kann Nicole Anfang 2022 wieder spielen. Und mit etwas Glück steht sie uns in diesem Jahr noch zur Verfügung“, sagt Chung.

Ebenfalls in Herten erlitt Katrin Baumann eine Daumenverletzung – in ihrem Fall besteht noch ein Fünkchen Hoffnung, dass sie schon in Essen wieder spielen kann. Außerdem fällt zunächst Alina Verheyen (erkrankt) aus. Entsprechend vorsichtig äußert sich der Eintracht-Trainer in Sachen Saison-Prognose. „Wir müssen jetzt erst einmal abwarten, ob wir noch konkurrenzfähig sind, wenn wir auf die stärkeren Gegner in unserer Gruppe treffen. Da ist das Spiel beim VV Humann gleich ein echter Härtetest, in dem sich zeigen wird, ob wir die Top-Drei ins Auge fassen können“, sagt Chung.

Abgesehen vom frühzeitigen Verletzungspech befindet sich die Eintracht in einer Umbruch-Situation. Gleich vier Spielerinnen haben den Verein verlassen: Leonie Bock, Hannah Echelmeyer, Martina Neuendorf und Laura Höing sind aus beruflichen oder privaten Gründen umgezogen. Mittelblockerin Hannah Echelmeyer schlägt beispielsweise inzwischen für eine Mannschaft im französischen Toulouse auf.