125 Jahre Betten Giesberts in Geldern : 3-D-Brille und Laser für das ideale Bett

Geldern Das Gelderner Spezialgeschäft Betten Giesberts besteht seit 125 Jahren. Mit Sebastian Giesberts ist die vierte Generation im Familienunternehmen tätig. Die Verkaufsfläche wurde auf gut 750 Quadratmeter erweitert.

Wie man sich bettet, so liegt man – lautet ein bekanntes Sprichwort. Für eine wohltuende Nachtruhe sorgt am Niederrhein das Gelderner Spezialgeschäft Betten Giesberts – und das schon seit 125 Jahren. Das Familienunternehmen, in dem mit Sebastian Giesberts die vierte Generation tätig ist, trotzt mit Service und Beratung, Fachwissen und Innovation sowie einem großen Angebot dem Wandel im Einzelhandel.

Gründer des Unternehmens im Jahr 1896 geht war ein Straelener: Urgroßvater Ludwig Giesberts stammte aus einer Bäckerfamilie, sein Bruder Johann Gieberts war als Politiker und Gewerkschaftler von 1905 bis 1933 Reichstagsabgeordneter. Zudem war er der erste deutsche Postminister (1919 bis 1922). An ihn erinnert der Johann-Giesberts-Platz in Straelen. Sein Bruder Ludwig ernährte seine Familie als Sattler und Polsterer mit einer Werkstatt und Bettenreinigung. Mit der Erfindung des Pkw wurde der Sattlerberuf nach und nach überflüssig, das Thema Betten und Wäsche rückte in den Mittelpunkt. Mit der Warnung vor „großen Gefahren für Gesundheit und Leben“ warb er in Anzeigen für die richtige Reinigung der Betten. Im Jahre 1931 übernahm Heinrich Giesberts mit nur 18 Jahren den Betrieb und konzentrierte sich seither auf selbstgefertigte Bettwaren und hochwertige Federkernmatratzen. Nach dem Krieg wurde das völlig zerstörte Geschäftshaus neu aufgebaut und um zwei nebenstehende Grundstücke erweitert. Die lange Front als Schaufenster, in dem die Auslage wie Frottierware und Bettwäsche heute präsentiert werden, hat sich seitdem in der Kontur nicht wesentlich verändert, wie ein Blick ins Fotoalbum der Familie zeigt. Dagegen gab es im Laufe der Jahrzehnte immer wieder Erweiterungen des Geschäftshauses. Johannes Giesberts übernahm die Führung 1983, seit 2015 ist Sohn Sebastian offiziell mit in die Geschäftsführung eingestiegen.