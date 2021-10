Bestand an Sozialwohnungen sinkt : Straelens SPD will den Wohnungsbau ankurbeln

Otto Weber ist Fraktionsvorsitzender der Straelener SPD. Foto: SPD

Straelen Die Zahl von bezahlbaren Wohnungen in Straelen wird sich in den kommenden Jahren fortsetzen – wenn nicht gegengesteuert wird. Die SPD sieht hierfür gute Ansätze in der Stadt.

„Der Wohnungsbau muss weiter eine hohe Priorität auf allen politischen Ebenen haben.“ Das ist das Fazit, das die Straelener SPD-Fraktion aus den Ergebnissen ihrer Anfrage zur Wohnungsentwicklung in Straelen zog, die im Sozialausschuss vorgestellt wurde. „Es fehlt Wohnraum in Straelen, insbesondere bezahlbarer Wohnraum“ stellte Fraktionsvorsitzender Otto Weber nach den Beratungen fest.

Nach den Zahlen der NRW-Bank, die für die Wohnungsbauförderung zuständig ist, sinkt der Bestand an Sozialwohnungen vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2025 in Nordrhein-Westfalen um rund 100.000. Für Straelen ergibt sich ein Rückgang von 223 auf 140 durch den Ablauf der Bindungsfristen. Und der Trend, so die SPD, setze sich in den Folgejahren massiv fort. Diese Entwicklung könne nicht tatenlos hingenommen werden.