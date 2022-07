Klassische Musik : Junge Musiker wollen Zuhörer entzücken

Am Mittwoch, 27. Juli, 19 Uhr spielt in Straelen das Klavierduo Kateryna Shapran (Ukraine) und Bálazs Fazekas (Ungarn). Foto: Veranstalter

Gelderland 15. Internationales Euregio Rhein-Waal-Musikfestival: 33 junge Pianisten sind diesmal dabei. Dabei finden auch Klavierkonzerte in Geldern, Kevelaer und Straelen statt. Der Eintritt ist immer frei.

Stolz blickt der deutsch-niederländische Verein „Klavierfestival NiederRheinLande – Pianofestival NederRijnLand“ als Organisator des Internationalen Euregio Rhein-Waal-Musikfestivals auf eine fantastische Ausgabe des internationalen Musiksommers im schwierigen Corona-Jahr 2021 zurück. Trotz vieler Hindernisse wurden dem treuen Publikum wieder zahlreiche Konzerte im Rahmen des mittlerweile sehr bekannten und geschätzten Studentenmusiksommers angeboten. Das Internationale Studentenfestival Euregio Rhein-Waal bietet den Teilnehmern die einmalige Gelegenheit, das neu erworbene Wissen bei der parallel zur Aufführungspraxis stattfindenden Kawai Heinrich Neuhaus Meisterklasse sofort zu erproben. Nach dem großen Erfolg des Festivals im vergangenen Jahr mit insgesamt 124 Konzerten innerhalb von zwei Wochen haben die Veranstalter für die 15. Auflage die Zusammenarbeit mit den teilnehmenden Städten und Gemeinden weiter ausgebaut.

Um ein solides Fundament aufzubauen und auch die Zukunft des Festivals zu sichern, wurde der Verein „Klavierfestival NiederRheinLande – Pianofestival NederRijnLand“ gegründet. Diese Umstrukturierung gibt den Organisatoren die Möglichkeit, der inzwischen aufgebauten Tradition neue Impulse zu geben.

Clara Strobel hat Werke von Beethoven und Liszt ausgesucht. Foto: Veranstalter

Alle interessierten und musikbegeisterten Festivalbesucher können übrigens Mitglied dieser gemeinnützigen Organisation werden und so zur Weiterentwicklung des Festivals beitragen. Aufgrund seines künstlerischen und pädagogischen Charakters nimmt dieses Projekt mittlerweile einen prominenten Platz in der Liste der wichtigsten Klavierfestivals für junge Musiker in Europa ein.

33 junge Pianisten aus Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Großbritannien, Island, Italien, Kosovo, Lettland, Litauen, Moldawien, Österreich, Polen, Russland, Südkorea, der Türkei, der Ukraine, Ungarn und Zypern garantieren in diesem Sommer in der zweiten Julihälfte kulturellen Hochgenuss: hochwertige musikalische Interpretationen am Flügel bei 124 Konzerten in der Euregio Rhein-Waal.

Nicolas Absalom hat unter anderem Brahms im Programm. Foto: David Silesu

Die Pianisten sind allesamt hochbegabte junge Menschen, die an verschiedenen Musikhochschulen in Europa studieren, sich auf Prüfungen oder einen Wettbewerb vorbereiten oder sich nach Abschluss des Studiums noch weiter verbessern wollen.

Der Eintritt zu den Konzerten ist frei. Alle sind eingeladen, die Pianisten direkt mit einer Spende zu honorieren und vielleicht mit einem kleinen Jahresbeitrag dem Verein beizutreten und diesen in seiner Arbeit zu unterstützen. In diesem Jahr wird das Internationale Studentenmusikfestival Euregio Rhein-Waal durch die Unterstützung verschiedener Partner gefördert: Stadt Kleve, Kreis Kleve, Firma Kawai, MSK Verpackungs-Systeme GmbH, Kulturstiftung Sparkasse am Niederrhein, Rotary-Club Kleve-Schloss Moyland und Euregio Rhein-Waal.

Nicole Rudi spielt Werke von Bach, Beethoven, Janacek und Liszt. Foto: Veranstalter

In Straelen finden in Kooperation mit dem Kulturring Straelen vier Konzerte in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche, Bahnstraße 23, statt. Am Mittwoch, 20. Juli, ab 19 Uhr gastiert Clara Strobel (Belgien) mit Werken von Ludwig van Beethoven und Franz Liszt. Am Freitag, 22. Juli, ab 19 Uhr spielt Nicole Rudi (Deutschland) Kompositionen von Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Leo Janáček und Franz Liszt. Das Klavierduo Kateryna Shapran (Ukraine) und Bálazs Fazekas (Ungarn) hat am Mittwoch, 27. Juli, ab 19 Uhr Werke von Wolfang Amadeus Mozart, Franz Schubert, Anton Dvořák und Moritz Moszkowski geplant. Am Freitag, 29. Juli, ab 19 Uhr ist Nicolas Absalom (Großbritannien) mit Werken von Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms, Frederic Chopin und Maurice Ravel zu hören.

In Kevelaer erklingen acht Klavierkonzerte jeweils ab 19 Uhr in der Clemenskapelle im Klostergarten an der Sonnenstraße. Carolina Danise aus Italien eröffnet die Konzertreihe am Dienstag, 19. Juli. Der programmatische Schwerpunkt liegt bei Werken der Romantik. Es folgen Juliusz Goniarski aus Polen (20. Juli), Victoria Nava aus Belgien (21. Juli) und Eugene Nam aus Australien (22. Juli). In der Folgewoche spielen Yevhenii Motorenko aus der Ukraine (26. Juli), Nicole Rudi aus Deutschland (27. Juli), Fortesa Jusufi aus dem Kosovo (28 Juli) und Marija Mileré aus Litauen (29. Juli). Die Konzerte enden gegen 20 Uhr. Einlass ist 20 Minuten vor dem Konzert.