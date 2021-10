Fußball-Landesliga : TSV Wa.-Wa. muss sich mit spätem Ausgleich begnügen

Wachtendonk Der TSV Wachtendonk-Wankum läuft lange einem frühen Rückstand hinterher. In der Schlussphase rettet Joker Julius Pasch wenigstens einen Punkt.

Es bleibt dabei: Fußball-Landesligist TSV Wachtendonk-Wankum ist in der laufenden Saison im heimischen Sportpark Laerheide noch ungeschlagen. Allerdings musste sich die Mannschaft um Trainer Guido Contrino nach zuvor drei Heimsiegen in Folge diesmal mit einem 1:1 (0:1) gegen den TSV Meerbusch II zufrieden geben.

Zunächst allerdings mussten die Platzherren bereits in der achten Spielminute einen Rückstand wegstecken, als die Gäste nach einem Eckball den Führungstreffer erzielten. Beirren ließ sich der TSV davon allerdings nicht. Der Gastgeber ergriff die Initiative und spielte mutig nach vorne. Der Lohn dafür war allerdings verschwindend gering. Zwar lag die Heimelf zur Halbzeit nach Chancen klar vorn, nach Toren führten aber die Gäste mit 1:0.

Das sollte sich auch in den zweiten 45 Minuten lange Zeit nicht ändern. Die Wachtendonker liefen mit viel Engagement weiterhin dem frühen Rückstand hinterher. Die Gäste beschränkten sich überwiegend aufs Verteidigen, kamen aber auch gegen die sattelfeste TSV-Defensive kaum zum Zuge.

Mit der Hereinnahme von Markus Keppeler und Julius Pasch bewies Trainer Contrino dann aber ein gutes Händchen. In der 86. Minute setzte sich Pasch auf der rechten Seite durch, seine Hereingabe verwandelte Keppeler aus kurzer Distanz zum 1:1-Ausgleichstor. Unmittelbar vor dem Abpfiff hatte Julius Pasch noch die Riesenchance zum Siegtreffer, als er nach einer Kopfballvorlage von Markus Müller frei stehend den Ball am Tor vorbeischoss. „In dieser Szene hätten wir uns für ein gutes Spiel, in dem wir sehr dominant waren, noch belohnen können“, sagte Trainer Contrino.