Fußball : TSV Wa.-Wa. stellt die beste Abwehr der Landesliga

Guido Contrino möchte mit seiner Mannschaft den guten Saisonstart auch in der Partie beim VfR Krefeld-Fischeln bestätigen. Foto: Norbert Prümen

Wachtendonk Fußball-Landesligist TSV Wachtendonk-Wankum reist als Tabellensechster zum VfR Krefeld-Fischeln. Die Mannschaft ist aus der abgebrochenen Corona-Saison noch gewarnt.

Mit seinem Treffer in der 86. Minute zum 1:1-Ausgleich gegen den TSV Meerbusch II wahrte Markus Keppeler am vergangegen Sonntag den Heimnimbus des Fußball-Landesligisten TSV Wachtendonk-Wankum. Die Mannschaft, die am Sonntag als Tabellensechster zum VfR Krefeld-Fischeln reist (Anpfiff 15.30 Uhr), ist im heimischen Sportpark Laerheide noch ungeschlagen. „Gegen Meerbusch hätten wir auch gewinnen können, sind aber etwas leichtfertig mit unseren Chancen umgegangen“, sagt Trainer Guido Contrino, der den Fokus längst auf die recht hohe Auswärtshürde richtet.