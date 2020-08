Mensch & Stadt : Drei Könige in luftiger Höhe

Die restaurierten Heiligen Drei Könige und Rudolf Brauwers in luftiger Höhe. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Straelen Mehr als 300 Jahre alt sind bei Familie Brauwers die Figuren von Kaspar, Melchior und Balthasar. Jetzt sind sie restauriert worden.

Die drei Männer haben eine gute Sicht. Aus rund fünf Metern Höhe schauen sie in Richtung Geldern. Vielleicht warten sie auf Menschen, die aus dieser Richtung gen Kevelaer pilgern. Unzählige sind an dem Trio schon vorbeigekommen, haben es vielleicht gegrüßt, nach einem Gebet an der benachbarten Marienkapelle. Kaspar, Melchior und Balthasar heißen die Männer, als Heilige Drei Könige von einiger Bedeutung in der biblischen Weihnachtsgeschichte. Rund 350 Jahre sind sie alt. Und erstrahlen jetzt in neuem Glanz.

„Das hat sie einfach super gemacht“, sagt Rudolf Brauwers. Hoch an seinem Haus „wohnen“ die Drei Könige in einer Wandnische. Das Lob des Straeleners gilt Sandra Meinholz. Die Restauratorin aus Düsseldorf hat die drei Figuren kürzlich unter ihre Fittiche genommen. Der Zahn der Zeit hatte an den Statuen doch sehr genagt, von denen jede so schwer ist, dass sie zwei Mann heben müssen.

Info Die Geschichte der Könige Bibel Die Heiligen Drei Könige sind nach den Hirten die zweite Gruppe, die zur Krippe mit dem Jesuskind kommt. Auf ihrem Weg wurden sie durch den „Stern von Bethlehem“ geleitet. Caspar, Melchior und Balthasar stehen für die drei damals bekannten Kontinente Afrika, Asien und Europa. Ihre Namen erhielten sie im 9. Jahrhundert. In der Bibel werden sie als „Sterndeuter aus dem Morgenland“ bezeichnet. Wandel Im Verlauf der Jahrhunderte wurden sie aufgrund ihrer Gaben Gold, Weihrauch und Myrrhe zu Königen. In der katholischen Kirche werden die drei Könige als Heilige verehrt. Der entsprechende Feiertag fällt auf das Fest der Erscheinung des Herrn am 6. Januar. Ruhestätte Die Gebeine der Heiligen Drei Könige ruhen seit 1164 im Dreikönigsschrein des Kölner Doms. 1162 hatte Friedrich Barbarossa die Reliquien nach der Zerstörung Mailands mitgenommen und sie seinem Kanzler Rainald von Dassel, damals Erzbischof von Köln, übergeben. Die Gebeine liegen im Dreikönigsschrein, der zwischen 1180 und 1215 gefertigt wurde. 1200 wurden die Häupter von den Gebeinen getrennt und gekrönt. Bis heute zieren die Kronen das Wappen der Stadt Köln.

Das Gewicht liegt auch an dem, so die Expertise der Restauratorin, „nicht gängigen Aufbau“ der Figuren. Deren „Rückgrat“ bildet eine Eisenstange. Drumherum liegt der Kern aus Mörtel mit alten Ziegelstücken. Die Außenschicht wurde mit Kalkputz modelliert.

Als der Pilgerweg auf der heutigen Steinstraße in Straelen-Vorst noch viel häufiger benutzt wurde als heute, standen auch die Heiligen Drei Könige woanders: in einer Außennische der Schenkwirtschaft zu den drei Königen. Sie wurde von Brauwers’ Vorfahren betrieben. „Wir wohnen mit unserer Familie schon seit ewigen Zeiten hier“, sagt der Mann, der mit Champignonkulturen sein Geld verdient. Gerne kehrten die Pilger in der Gaststätte ein, gerade diejenigen aus dem Raum Aachen-Erkelenz. Und auch Napoleons Soldaten sollen nach der Besetzung des Rheinlandes durch die Franzosen Gäste gewesen sein.

Die Gaststätte zu den drei Königen, etwa 1930er Jahre. Links in der Wand ist die Nische der drei Könige zu sehen. Foto: Klatt

Zu jener Zeit waren die drei Heiligenfiguren noch unversehrt. Doch schon Ende des 20. Jahrhunderts war eine Restaurierung fällig. Die alte Gaststätte war da seit 25 Jahren abgerissen. 1973 entstand das Haus, in dem jetzt die Familie von Rudolf Brauwers wohnt, an ungefähr der selben Stelle. „Dort, wo früher die Bögelbahn des Lokals war“, beschreibt der Hausherr und kommt damit auf einen einst am Niederrhein beliebten Zeitvertreib zu sprechen. Dabei geht es darum, mit einer Holzkelle eine vier Kilo schwere Holzkugel durch einen Bügel zu schieben.

Jetzt also wieder eine Restaurierung, denn die drei Weisen aus dem Morgenland waren mittlerweile wieder sehr ramponiert. Über die Internetseite des Landeskonservators in Bonn machte Brauwers Sandra Meinholz ausfindig. Sie nahm die Figuren mit und stimmte sich vor jedem unter Umständen auch kostspieligen Schritt mit dem Besitzer ab. „Wir wollten es richtig so, wie es früher war“, erklärt Brauwers. Stück für Stück trug die Restauratorin die Farbschichten ab und trug die Originalfarben wieder auf. Dabei wurden auch die alten Vergoldungen an den Kronen und den Gefäßen mit den Geschenken für das Jesuskind aufgefrischt.