Fußball : SV Straelen: Erst Trainingslager, dann Testspiel

Am Sonntag rollt der Ball in einem weiteren Testspiel (Symbolbild). Foto: dpa/Tobias Hase

Straelen Der Regionalliga-Aufsteiger befindet sich seit Donnerstag im Trainingslager in vertrauter Umgebung. Am Sonntag absolviert der SVS ein Testspiel gegen den Mittelrheinligisten FC Blau-Weiß Friesdorf.

Der Aufsteiger SV Strae­len bereitet sich seit Donnerstag in einem Trainingslager in vertrauter Umgebung weiter auf eine strapaziöse Saison in der Fußball-Regionalliga vor. Diesmal hat das Team nicht im Sporthotel in Goch sein Quartier bezogen, sondern trimmt sich auf der eigenen Anlage für eine erfolgreiche Rückkehr in die vierthöchste Klasse. Nach getaner Übungsarbeit übernachten die Kicker im Straelener Hof. „Das halte ich für ganz wichtig“, sagt SVS-Trainer Benedict Weeks. „So lernen sich die Spieler auch einmal von einer ganz anderen Seite kennen.“