Freizeitmöglichkeiten in der Gemeinde Issum : Das Freibad in Sevelen bleibt bis zum 13. September geöffnet

Sevelen Die Badesaison ist in Sevelen noch nicht vorbei. Noch bis zum zweiten Sonntag im September können die Wasserratten die Anlage nutzen - wenn das Wetter mitspielt.

(bimo) Gute Nachrichten gibt es für alle, die es in diesem Sommer noch nicht geschafft haben, einen Pool in ihrem Garten aufzubauen oder die dafür erst gar nicht den Platz haben: „Das Spaßbad Hexenland in Sevelen wird bis zum zweiten Sonntag im September geöffnet bleiben“, sagt Thomas Schwolow von der Gemeinde Issum.

In Zeiten der Corona-Pandemie war lange unklar, wann und ob die Freibäder öffnen können. Zunächst mussten ausgefeilte Hygienekonzepte erstellt und umgesetzt werden. So dürfen aktuell in das Sevelener Freibad nur 400 Badegäste gleichzeitig. „An den besonders heißen Tagen hätte man unter normalen Bedingungen das Drei- bis Vierfache an Leuten einlassen können“, sagt Schwolow. So herrschen aber wie überall Abstandsvorschriften, beim Einlass und Verlassen des Bades und in geschlossenen Räumen, wie den WCs, gilt Maskenpflicht, auch in der Warteschlange am Kiosk. Schwolow lobt das Verständnis der Gäste. „Alles top“, sagt er, auch wenn es immer jemand gebe, der die Maskenpflicht grundsätzlich in Zweifel ziehe.