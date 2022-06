Straelen/Kevelaer : Kursuna-Haus zu Gast in Kevelaer

Kursuna-Haus zu Gast in Kevelaer

Das Gruppenbild entstand in der Kerzenkapelle. Foto: Kursana

Straelen/Kevelaer Bewohner des Kursana-Domizils haben einen Tag in der Wallfahrtsstadt verbracht. Die Kerzenkapelle, die Gnadenkapelle und die Basilika wurden besucht.

Kurz vor Pfingsten haben Bewohner des Kursana-Domizils Straelen den Wallfahrtsort Kevelaer besucht. Auch der Wettergott meinte es gut: Strahlender Sonnenschein begleitete die Senioren. Eine von der Straelener Pastoralreferentin Maria van Eickels gehaltene Andacht in der Kevelaer Kerzenkapelle bildete den Auftakt zu diesem ebenso besinnlichen wie fröhlichen Ausflug. Die Kerzenkapelle, in der die meisten Prozessionen ihren Einzug halten, ist die älteste Kevelaer Wallfahrtskirche. Andächtig bestaunten die Bewohner die vielen Wappenschilder und Kerzen, die von einer lebendigen Wallfahrtstradition zeugen. Die Gnadenkapelle war das nächste Ziel. Der sechseckige Kuppelbau mit Renaissancemalereien und Stuckdekor befindet sich im Stadtzentrum und beherbergt das Gnadenbild der Gottesmutter als „Trösterin der Betrübten“. Anschließend zogen die Senioren weiter zur Marienbasilika, wo sie Gelegenheit hatten, dem imposanten Orgelspiel zu lauschen. Die neugotische Basilika wurde Mitte des 19. Jahrhunderts gebaut, nach den Plänen des Kölner Architekten und Diözesanbaumeisters Vincenz Statz. Erschöpft, aber glücklich gelangten die Straelener Senioren schließlich zu ihrer letzten Station an diesem Tag: einem Café. Bei einem Stück Kuchen sammelten sie neue Kraft, bevor sie die Rückfahrt ins Domizil antraten.