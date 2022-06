Regionalförderung am Niederrhein : Leila: Mit Schwung in die zweite Runde

Geldern Die Bewerbung der Leader-Region mit Geldern, Kevelaer, Straelen und Nettetal für eine neue Förderperiode war erfolgreich. 3,1 Millionen Euro stehen für die Förderung weiterer Projekte zur Verfügung.

In der ersten Förderperiode bekamen die vier Städte von EU und Land 2,7 Millionen Euro an Fördergeldern, hinzu kamen 330.000 Euro vom Land. In der neuen Förderperiode, die von 2023 bis 2027 dauert, gibt es sogar 3,1 Millionen Euro von EU und Land für Leila. Das ist laut Regionalmanagerin Anne van Rennings, die mit Kollegin Ute Neu die „Leila“-Geschäftsführung von Geldern aus managt, Straelen zu verdanken. Der Bevölkerungszuwachs in der Blumenstadt war so enorm, dass die Einwohnerzahl der Region über 120.000 stieg. Das ergab eine Mehrzuweisung von 400.000 Euro.