Kunst in Geldern : SPD Geldern will neuen Platz für Stahlskulptur

SPD Geldern will neuen Platz für Stahlskulptur

Kunst in Geldern

Geldern Früher stand die Stahlskulptur von Friedel Denecke am alten Gelderner Finanzamt am Südwall. Jetzt soll sie ins Zentrum des neuen Kreisverkehrs Südwall/Ostwall/Gelderstraße/Geldertor rücken.

Die Gelderner SPD-Fraktion will einen neuen Standort für die Stahlskulptur von Friedel Denecke, die einst am alten Finanzamt am Südwall aufgestellt war. Sie soll mitten im neuen Kreisverkehr Südwall/Ostwall/Gelderstraße/Geldertor platziert werden, für den die Bauarbeiten bald beginnen. Einen entsprechenden Antrag hat die SPD gestellt. Die Oberflächen- und bauliche Gestaltung des neuen Verkehrsplatzes sei auf die Eigenart und Wirkungskraft dieses Kunstwerks abzustimmen. Dabei sei auch auf eine für die Gestaltung des Raums optimale Höhenwirkung des Kunstwerks zu achten.