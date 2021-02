Zeichen der Anerkennung : Stadt rüstet Gelderner Tafel mit 1000 Masken aus

Geldern Bürgermeister Sven Kaiser würdigt den Einsatz des Vereins um den Vorsitzenden Alfred Mersch, der im April sein 20-jähriges Bestehen feiert.

Über eine Masken-Spende der Stadt durfte sich jetzt Alfred Mersch, Vorsitzender der Gelderner Tafel, freuen. Bürgermeister Sven Kaiser übergab der Einrichtung als Zeichen der Anerkennung 1000 medizinische Masken. „Die Gelderner Tafel leistet wertvolle Arbeit, 52 Wochen im Jahr und insbesondere in diesen Tagen. Sowohl die ehrenamtlichen Tafel-Mitarbeiter als auch die Besucher müssen deshalb bestmöglich geschützt sein, weshalb ihnen unter anderem auch genügend Masken zur Verfügung stehen müssen“, sagte Bürgermeister Sven Kaiser bei der Übergabe an Alfred Mersch.

Er betonte, dass die Gelderner Tafel, die auch in Kerken, Issum und Straelen Lebensmittel ausgibt, bislang noch ganz gut durch die Pandemie gekommen sei. Lediglich im Frühjahr 2020 hatte die Tafel kurzzeitig eine Corona-Zwangspause einlegen müssen. Als Alternative richteten Mersch und seine Mitstreiter jedoch schon nach kurzer Zeit einen Lieferdienst ein. Als Fahrer beteiligten sich auch 20 Mitarbeiter der Stadt Geldern und fuhren freiwillig Nahrungsmittel an Bedürftige aus. Geschlossen bleiben muss aktuell lediglich das Schulmaterial-Magazin am Gelderner Bahnhof.

„Die allermeisten Besucher halten sich an die Regeln. Auch von den Ehrenamtlichen haben nur ganz wenige aus Sicherheitsgründen aufgehört“, sagte Mersch. Stattdessen habe man während der Corona-Zeit sogar einige neue Mitstreiter gefunden. „Wir sind aktuell deshalb ganz gut besetzt, was uns sehr freut und keineswegs selbstverständlich ist“, meinte der Vorsitzende. Insgesamt sind zurzeit rund 80 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer im Einsatz. Diese versorgen wöchentlich bis zu 1300 Menschen in Geldern, Straelen, Kerken und Issum. Die Gelderner Tafel bewegt wöchentlich bis zu fünf Tonnen Lebensmittel. „Das ist Wahnsinn, was da zusammenkommt“, sagt der 81-Jährige, der die Gelderner Tafel vor fast 20 Jahren ins Leben gerufen hat.