Schnee-Chaos im Gelderland : B 9 bei Kerken: Probleme mit der Räumung

Gelderland Die Räumdienste sind auch im Gelderland im Dauereinsatz. Trotzdem ist die B 9 an manchen Stellen noch eine Eisbahn. Lkw haben den Schnee festgefahren.

Während von anderen Strecken kaum was zu hören sei, ballen sich die Beschwerden zur B9. Das liege dort an einer besonderen Situation, so Hürter. Im Gelderland, und vor allem in Kerken, gebe es viel freie Strecke, das habe zu vielen Schneeverwehungen geführt. „Und wenn über den Schnee ein 30-Tonner fährt, dann wird der Schnee zu Eisplatten gepresst, die du nicht mehr wegkriegst.“