LKW-Anhänger in Flammen : Feuer auf der Autobahn 57: Mehr als zehn Kilometer Stau

Alpen/Rheinberg Bei Alpen stand in Richtung Niederlande ein Lkw-Hänger in Flammen. Die Autobahn war für 1,5 Stunden komplett gesperrt.

Ein brennender Lkw-Anhänger hat am Donnerstagmittag den Verkehr auf der A 57 zwischen den Anschlussstellen Asdonkshof und Alpen komplett zum Erliegen gebracht. Wie die Leitstelle der Autobahnpolizei auf Anfrage mitgeteilt hat, hatte gegen 12.45 Uhr der Hänger eines Lastzuges aus bislang ungeklärten Gründen Feuer gefangen. Er hatte altes Brot geladen, so der Sprecher.

Die Polizei sperrte die komplette Fahrspur in Richtung Niederlande ab. Es kam zu einem kilometerlangen Rückstau. Der umsichtige Fahrer koppelte auf dem Seitenstreifen den brennenden Hänger ab, bevor die Rheinberger Feuerwehr mit dem Löschen der Flammen begann. So sei es gelungen, den Übergriff des Feuers auf die Zugmaschine zu verhindern. Um exakt 13.48 Uhr gab die Polizei wieder eine Spur frei, so dass der Verkehr die Unfallstelle passieren konnte. Die Lösch- und Bergungsarbeiten dauerten bis etwa 14.30 Uhr noch an. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.