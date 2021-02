Wohnheim für behinderte Menschen : 22 Corona-Fälle in St. Bernardin sind bestätigt

Blick auf St. Bernardin. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Kapellen In der Wohnanlage St. Bernardin sind 22 Corona-Infektionen bestätigt. In dem Haus der Caritas Wohn- und Werkstätten Niederrhein (CWWN) leben 150 Menschen mit einer Behinderung. Am Dienstag testete das Gesundheitsamt mit einem PCR-Labortest alle, die vorher einen positiven Schnelltest hatten.

