Chor vor neuer Herausforderung : Issums Kantorei sucht Verstärkung für Haydn-Werk

Issum Die Issumer Kantorei, der Chor der evangelischen Kirchengemeinde Issum, hat es in den 54 Jahren ihres Bestehens bisher immerhin auf 123 selbstständige Kirchenmusiken gebracht. Zu den beliebten Konzerten gehört die Aufführung des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach.

Doch auch andere Meisterwerke der Chormusik hat die Kantorei schon auf die Bühne gebracht. Und immer gab es viel Beifall in der voll besetzten Kirche. Jetzt stehen die Sängerinnen und Sänger vor einer neuen Herausforderung. Nach der Adventsmusik am 2. Advent dieses Jahres soll nun am 27. September 2020 als 125. Veranstaltung „Die Schöpfung“ von Joseph Haydn aufgeführt werden. In Zusammenarbeit mit dem Kulturkreis Issum ist das berühmte Oratorium für eine Aufführung im Issumer Bürgersaal vorgesehen.