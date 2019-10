Kleinkunst vom Heimatverein : Bühne in Aldekerks Heimatstube

Aldekerk Der Herbst wird wieder bunt in der Aldekerker Heimatstube. Der Aldekerker Heimatverein hat für die kommende Saison wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Im vierten Quartal ist für jeden etwas dabei, vor allem gibt es eine Menge Spaß und Phantasie.

Er ist schon eine Weile her, der letzte Auftritt des Duos „Aller Art“ (Antje Funken und Lydia Peschers-Wagener) in der Aldekerker Heimatstube. Am Sonntag, 20. Oktober, ist es wieder soweit. Ein Kabarettabend von Frauen, die mitten im Leben stehen, mal lustig, mal ernst, dazu Lieder, gesungen zu Klavier und Gitarre. Ein wenig Comedy, ein wenig Lesung, von allem etwas. So kennen und lieben wir das „Duo aller Art“. Ein bunter Abend, an dem gelacht werden darf, bei dem Antje Funken mit dem Herz auf der Zunge Geschichten aus dem wahren Leben erzählt, wie immer zwischen Kindern, Kirche, Küche. Und an Geschichten mangelt es nicht. Es ist ja immer irgendwie und irgendwo was los im Dorf, im Leben und sowieso.