Musik in Haan : Chöre legen im August wieder los

Musik in Haan

Haan Ab August proben die Chöre der evangelischen Kirchengemeinde wieder. Darunter auch ein neuer Chor für Jugendliche ab der 7. Klasse.

Die Chöre der evangelischen Kirchengemeinde Haan starten im August wieder durch. Beginn der Probenarbeit mit Kantor Martin Honsberg im Haus an der Kirche: Dienstag 9. August., 20 Uhr: Kleine Kantorei, Mittwoch 10. August, 10.30 Uhr, Seniorenkantorei, Mittwoch 10. August, 16.15 bis 17.00 Uhr, Kinderchor 1.-3. Klasse und danach von 17.15 bis 18.00, Kinderchor 4.-6. Klasse.

Die Gospelchöre treffen sich wieder am Mittwoch 3. August, 20 Uhr, Clear Voices, im CVJM unter der Leitung von Anke Jelonek. Am Montag, 15. August, um 19.45 Uhr trifft sich Taktvolk in der Kirche. Leitung: K. Wagener.