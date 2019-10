Kammermusik in Straelen : Junge Pianistin spielt Chopin und Schumann

Straelen Ein Klavierkonzert mit Clara Janina Strobel präsentiert der Kulturring Straelen. Es beginnt am Samstag, 19. Oktober, um 17 Uhr (Einlass um 16.30 Uhr) im Europäischen Übersetzer-Kollegium in Straelen

Clara Janina Strobel wurde am 23. Januar 2002 in Sint-Niklaas in einer Musikerfamilie geboren. Den ersten Klavierunterricht bekam sie von ihrem Vater. Von 2009 bis 2013 besuchte sie die Musikakademie in Sint-Niklaas. Bis 2019 war sie Jungstudentin an der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf. Zurzeit arbeitet sie mit ihrem Vater.