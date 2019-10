Ausflug in die Niederrhein-Geschichte : Als die Städte Festungen waren

Ausflug in die Niederrhein-Geschichte

GELDERN Dass Geldern, wie auch andere Städte im Mittelalter, von einer Stadtmauer beschützt wurde, ist bekannt. Warum die Mauern aber seit etwa dem 16. Jahrhundert durch neue, komplexe Befestigungsbauten abgelöst wurden, zeigt anschaulich eine Ausstellung im Foyer des Gelderner Rathauses, die durch die Stichting Historie Peel-Maas-Niersgebied in Kooperation mit den Stadtarchiven Venlo, Venray, Krefeld und Geldern sowie dem Museum Schloss Rheydt und dem Verein „Mespilvs“ präsentiert wird.

Die Ausstellung unter dem Titel „Mächtig und stark“ zeigt Festungstechnik mit vorgelagerten Zitadellen, Bastionen, Wassergräben und Wällen, die das Gesicht vieler Städte zwischen Rhein und Maas bis heute prägt. Gelderns Stadtarchivarin Yvonne Bergerfurth: „Ich bin von der Schönheit, Farbigkeit und Ästhetik der vielen wunderbaren handgemalten Karten ganz begeistert. Sie erzählen sehr anschaulich zusammen mit weiteren Abbildungen, wie technische Neuerungen die Stadtentwicklung in unserer Region ab dem 16. Jahrhundert maßgeblich beeinflussten, und dokumentieren die jahrhundertelange gemeinsame Geschichte diesseits und jenseits der Maas.“ Zahlreiche der dargestellten Festungspläne rund um Rhein und Maas waren bislang sogar Fachleuten unbekannt.

Die Ausstellung, die mit Hilfe der Euregio und des Kulturraum Niederrhein zustande kam, ist noch bis zum 31. Oktober im Rathausfoyer in Geldern kostenlos während der Öffnungszeiten des Gelderner Bürgerbüros zu sehen, also montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr, freitags von 8 bis 12.30 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr. Interessierte erhalten an der Infotheke eine kostenlose Broschüre mit weiteren Abbildungen und ausführlichen Erläuterungen.