Kulturring Straelen präsentiert : Frau Höpker lädt zum Mitsingen ein

Keyboard, Mikrofon und die Texte per Beamer an die Wand geworfen: Schon kann das Mitsingkonzert mit Katrin Höpker starten. Foto: Anne Orthen (ort)/Orthen, Anne (ort)

Straelen Wer einen Abend mit Frau Höpker verbringt, wird mit guter Laune belohnt und beschwingt nach Hause gehen. Denn die charmante Künstlerin wird Ihrem Publikum eine mitreißende Mischung bekannter Lieder und Songs quer durch alle Genres und Jahrzehnte präsentieren.

Wenn Katrin Höpker anstimmt, dann lassen sich seit 2008 landauf landab die Zuhörer nicht lange bitten, sondern werden im Handumdrehen zum Chor und singen begeistert mit. Frau Höpker gibt den Ton an und liefert dazu den Text auf einer Leinwand. Die Musiktitel werden von ihr am Abend selbst aufs Neue zusammengestellt, das Programm exklusiv für das Straelener Publikum gestaltet. So wird jeder Abend mit Frau Höpker zur gefeierten Premiere.

Das Konzert in Straelen beginnt am Samstag, 12. Oktober, um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) in der Bofrost-Halle, Fontanestraße 6. Eintrittskarten kosten 17,50 Euro, für Kulturring-Mitglieder 15 Euro. Der Vorverkauf läuft beim Kulturring Straelen, Rathausstraße 1, in Straelen,

Telefon 02834 702-310(311), E-Mail: kulturring@straelen.de, Internet:www.kulturring-straelen.de.