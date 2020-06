Mit neuen Zeiten und Preisen : Freitag öffnet „wasserstraelen“ wieder

Straelen Ab ins kühle Nass: Das Hallenbad in Straelen kann besucht werden. Neue Corona-Verordnung erlaubt die Öffnung von Wellness-, Erlebnis- und Spaßbädern. Bestimmte Schutzmaßnahmen müssen eingehalten werden.

Ab Freitag kann der Badespaß in Straelen wieder losgehen. Das Straelener Fitnessbad „wasserstraelen“ öffnet am Freitag, 19. Juni, um 7 Uhr. Bernd Kuse, Geschäftsführer der Betreibergesellschaft Aqua Fit GmbH, freut sich: „Seit dem 15. Juni gelten in NRW neue Regelungen innerhalb der Corona-Schutzverordnung. Die neue Fassung der Verordnung erlaubt es nun, dass auch Wellness-, Erlebnis- und Spaßbäder wieder öffnen dürfen. Wir sind sehr froh, dass es endlich wieder losgehen kann. Unser Team hat eine tolle Arbeit geleistet und alle notwendigen Hygiene- und Schutzmaßnahmen äußerst sorgfältig umgesetzt. Unsere Gäste können sich so bei uns geschützt und sicher fühlen. Gerade im Hinblick auf die bald startenden Sommerferien ist die Öffnung des ,wasserstraelen’ ein Lichtblick für die Ferien- und Freizeitgestaltung vieler Familien.“