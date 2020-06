Freizeit & Genuss : Weingenuss im Vinho’s Materborn

Weinkenner und stolzer Besitzer des Vinho’s: Jürgen Giethmann Foto: Markus van Offern (mvo)

Mit seinem Lokal an der Dorfstraße hat sich Inhaber Jürgen Gietmann einen großen Traum erfüllt. Vor allem Wein-Liebhaber sind hier seit einiger Zeit gut aufgehoben. Mehr als 30 Rot- und Weißweine umfasst das Sortiment. Auf der Speisekarte finden sich vornehmlich mediterrane Speisen.

Wenn man das Restaurant Vinho’s in Materborn betritt, merkt man sofort, dass darin viel Liebe steckt. Schon lange war ein eigenes Weinlokal ein Traum von Jürgen Gietmann. Am 6. Dezember 2019 war es dann endlich soweit und er konnte sein erstes eigenes Restaurant in Materborn eröffnen. Durch die Unterstützung seiner Ehefrau Heike und der Kinder Martin und Carina ist das Vinho’s ein waschechter Familienbetrieb.

Wie der Name schon sagt, liegt im Restaurant von Jürgen Gietmann der Fokus auf hochwertigen Weinen und dazu passenden frischen, mediterranen Speisen. Auf der Karte findet man zum Beispiel selbstgebackene Pizzabrötchen, Bruschetta, Pizza und Pasta sowie frischen Fisch und hausgemachte Burger. Ein besonderes Highlight ist zudem das Gebäck, das zu allen Heißgetränken gereicht und von Jürgen Gietmanns Mutter in Handarbeit hergestellt wird. Wichtig ist dem Geschäftsführer stets der persönliche Kontakt: „Ich mag es, unsere Gäste zu beraten, welcher unserer 20 Weine zu den gewählten Gerichten oder Menüs passt. Dieses Angebot wird sehr gern in Anspruch genommen. Außerdem ist unser Motto ,Wohlfühlen, Sitzenbleiben und das Ambiente genießen’“.

Info Ein Besuch im Vinho’s Materborn Öffnungszeiten Geöffnet ist von Mittwoch bis Sonntag, 17 bis 22 Uhr, bei gutem Wetter gibt es samstags und sonntags auch ab 11.30 Uhr einen Mittagstisch. Achtung Das Vinho’s hält sich an alle vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen. Vor Ort findet man Hinweisschilder und ausreichend Desinfektionsmittel. Die genauen Regeln lassen sich auf der Facebook- und Instagram-Seite des Vinho’s nachlesen. Adresse Dorfstraße 35 in Materborn.

In Zukunft sind neben dem normalen Angebot außerdem wöchentlich wechselnde Spezialitäten wie Spare Ribs oder Pulled Pork vom Smoker und alle 14 Tage Tapas-Abende sowie besondere Veranstaltungen wie Biertastings in Planung.

Jürgen Gietmann und sein Team freuen sich darauf, dass es nach zehn Wochen nun wieder losgeht: „Wir versuchen, das wieder aufzuholen, was wir in der letzten Zeit verloren haben.“ Engagiert wird nun an neuen Ideen, um die Wohlfühl-Atmosphäre des Lokals zu unterstützen, gearbeitet. Besonders stolz ist Gietmann auf die neue große Sonnenterrasse mit der integrierten Bar.