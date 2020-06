Interview mit Yvonne Fillgert : „Beim TV Aldekerk lässt sich wunderbar arbeiten“

Yvonne Fillgert kann auf einen erfolgreichen Einstand beim TV Aldekerk zurückblicken. Foto: Heinz Spütz

Aldekerk Die Trainerin des Frauen-Drittligisten spricht über ihr erstes Jahr beim ATV, in dem sie mit ihrer Mannschaften direkt Platz eins belegte, und wirft einen Blick voraus auf die kommende Handball-Saison.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heinz Spütz

Yvonne Fillgert blickt auf 14 Jahre Profi-Handball in der Bundesliga und auf 35 Einsätze im Trikot der deutschen Nationalmannschaft zurück. Der größte Erfolg in der langen Karriere der gebütigen Hamburgerin war der Gewinn der Bronzemedaille bei der Welkmtiesterschaft 1997 im eigenen Land. In ihrem ersten Jahr als Trainerin der Frauen-Mannschaft des TV Aldekerk beendete die 45-Jährige die abgebrochene Saison mit ihrem Team auf Platz eins der Dritten Liga. Fillgert wohnt mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern in Moers. Im Gespräch mit der Rheinischen Post blickt sie auf ihren Einstand beim ATV zurück.

Ihr erstes Jahr als Trainerin liegt hinter Ihnen. Haben Sie beim ATV alles so angetroffen, wie Sie es sich vorgestellt haben?

Info Die Stationen von Yvonne Fillgert Jugend TSV Ellerbek, TSV Niendorf Frauen Buxtehuder SV (1995 bis 1998), Bayer Leverkusen (1998 bis 2009), TuS Lintfort (2009 bis 2015)

Yvonne Fillgert Ich kann nur Positives berichten. Alles lief optimal. Es lässt sich beim ATV wunderbar arbeiten. Die Zusammenarbeit mit dem Trainer- und Betreuer-Team läuft hervorragend. Mir wird der Rücken freigehalten. Ich kann mich zu hundert Prozent auf meine Aufgaben konzentrieren.

Sie lagen mit ihrem Team zum Abbruch der Saison an der Spitze. War mit so einem Erfolg zu rechnen?

Fillgert Es war mein erstes Trainerjahr im Seniorenbereich. Vorher habe ich schon einige Jugend-Mannschaften trainiert. Vor Beginn der Saison hatten sechs Stammspielerinnen den Verein verlassen. Die Mannschaft hat klar und deutlich erklärt, die Spitze angreifen zu wollen. Dass wir die Saison als Tabellenführer abschließen konnten, war sicherlich eine Überraschung.

Die Vereinsführung hat beschlossen, vom Aufstiegsrecht in die Zweite Liga keinen Gebrauch zu machen. Wie schmerzhaft war diese Entscheidung?

Fillgert Der Verein kam sehr früh auf uns zu und hat lange und ausgiebig mit uns gesprochen. Jeder konnte ganz offen seine Meinung äußern. Die Gründe waren nachvollziehbar.

Abteilungsleiter Willi Nellessen hat signalisiert, alles dafür zu tun, um im Wiederholungsfall den Aufstieg wahrzunehmen. Ist die Zweite Liga ein Ziel für die neue Saison?

Fillgert Eine Mannschaftsbesprechung hat noch nicht stattgefunden, also wurden noch keine Ziele vereinbart. Aber ich als Trainerin würde schon gerne im oberen Tabellendrittel mitspielen.

Wenn man eine neue Mannschaft übernimmt, will man was bewirken. Was ist Ihnen im ersten Jahr beim TV Aldekerk gelungen?

Fillgert Dass wir am Ende der Saison ganz oben standen, ist sicher auf eine gute Abwehrarbeit zurückzuführen. Wir haben von einer 6:0-Deckung auf eine 3:2:1-Formation umgestellt, weil wir nicht so viele groß gewachsene Spielerinnen, aber viel Potenzial in der Geschwindigkeit und dem aggressiven Deckungsverhalten in der Mannschaft haben. Diese Abwehrvariante hat gut funktioniert. Dadurch kamen wir immer wieder über schnelle Gegenstöße zu Torerfolgen.

Trotz der unvorhersehbaren Corona-Lage muss man irgendwie mal anfangen, für die neue Saison zu planen. Wie stellen Sie sich die Vorbereitung mit der Mannschaft vor?

Fillgert Wir haben bereits mit der Vorbereitung angefangen und trainieren zurzeit zweimal pro Woche in der Halle und zweimal von zu Hause aus. Zunächst wird es darum gehen, die nötige Schnelligkeit, Spritzigkeit und Ausdauer zu bekommen. Dann werden wir weiter an unserem Abwehrverhalten feilen und weitere Varianten einstudieren. Ansonsten wird einer der Schwerpunkte die individuelle Förderung der Spielerinnen sein. In den Sommerferien wird durchtrainiert. Wir werden unser Training den Vorgaben des DHB anpassen und bereit sein, flexibel zu reagieren.

Wie wird sich nach dem jetzigen Stand die Mannschaft personell verändern?

Fillgert Das Trainer- und Betreuer-Team bleibt zusammen. Als Abgänge haben wir Mariko Ikeda zu vermelden. Während der Saison musste uns aus gesundheitlichen Gründen Pia Rütten leider verlassen. Lea Bleckmann wird in der neuen Spielzeit mit der zweiten Mannschaft in der Regionalliga auflaufen. Emma Molderings, Christina Zey und Lina Nebel werden uns als Perspektivspielerinnen ergänzen. Puck Verlinden wechselt vom Cabooter HandbaL Venlo aus der niederländischen Ehrendivision zu uns. Sie ist 19 Jahre alt und Kreisläuferin. Zudem kommt Linksaußen Mailin Strunz, die zuletzt in der Oberliga für die HSG Hiesfeld/Aldenrade gespielt hat. Schon Anfang des Jahres hat sich uns Kreisläuferin Julia Ablin von der Turnerschaft St. Tönis angeschlossen. Sie ist erst 17 Jahre alt und kann auch in der A-Juniorinnen-Bundesliga eingesetzt werden.

Welche Wünsche oder Ziele haben sie als Trainerin?