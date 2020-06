Kommunalwahl in Kerken : Grüne wollen in den Kerkener Rat einziehen

Kerken Andre Beckmann und Saskia Verheyen-Smahel stehen auf den ersten Plätzen der Reserveliste.

Die Mitglieder des Ortsverbandes Kerken von Bündnis 90/Die Grünen haben ihre Kandidaten für die Wahlbezirke und für die Reserveliste aufgestellt. In der öffentlichen Sitzung fand unter den entsprechenden Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen die Wahl der Kandidaten statt. Die ersten zwei Plätze der Reserveliste werden von den beiden Sprechern der Grünen in Kerken, Andre Beckmann und Saskia Verheyen-Smahel, belegt. Beide gehören zu den Gründungsmitgliedern der Grünen in Kerken. Ergänzt wird die Reserveliste durch die Mitglieder Tobias Nebelung, Lotte Rohde, Petr Smahel und Günther Osthoff sowie weiteren Mitgliedern. Für die 13 Wahlbezirke kandidieren (in der Reihenfolge der Bezirke) Petr Smahel, Andreas Theis, Saskia Verheyen-Smahel, Lotte Röhre, Andre Beckmann, Tobias Nebelung, Udo Keulertz, Günther Osthoff, Ulrike Osthoff, Christine Lohmann, Ralf Zanders, Seyedeh Fatemeh Esmaeili Katamanji und Martina Beckmann-Wendt.