Gelderner Sauna ist wieder geöffnet : Schwitzen mit Abstand

Die roten Markierungen zeigen an, wie viele freie Plätze es in der Erdsauna gibt. Stehen dort Badelatschen, muss man warten. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Seit Montag ist auch der Saunabereich im Seepark Janssen in Geldern wieder geöffnet – natürlich nur mit corona-bedingten Einschränkungen. Der „Schuhparkplatz“ zeigt den Gästen, ob in der Saunakabine noch Platz ist. Bislang geht das Konzept auf, weil sich die Besucher vorbildlich verhalten.

Der „Schuhparkplatz“ ist entscheidend. Stehen schon zehn Paar Badeschlappen in der Garage, braucht man gar nicht erst zu schauen, ob in der Sauna noch Platz ist. Dann ist das Limit erreicht, es ist voll. Wobei „voll“ sehr relativ ist. Wo sonst bis zu 35 Personen nebeneinander schwitzen, dürfen eben derzeit nur maximal zehn Gäste mit dem nötigen Abstand zueinander Platz nehmen. Seit Montag ist auch der Saunabereich im Seepark Janssen in Geldern wieder geöffnet — natürlich nur mit corona-bedingten Einschränkungen.

Für das große Hotel ein weiterer Schritt zur Normalität, nachdem bereits seit zehn Tagen der Pool wieder für das Bahnenschwimmen freigegeben ist. Auch Behandlungen im Spa sind seitdem wieder möglich. Die auch bei auswärtigen Gästen sehr beliebte Saunaanlage wurde schon am ersten Tag wieder gut angenommen. Die Stammgäste warten schon sehnsüchtig darauf, dass die Öfen wieder angeheizt werden.

Info Vor dem Saunabesuch online reservieren Gäste Knapp 100.000 Gäste genießen in einem Jahr die Angebote der großen Saunaanlage im Seepark Janssen. Corona Die Sauna war das erste Opfer der Vorsichtsmaßnahmen. Am 15. März wurde sie auf Anweisung der Stadt Geldern geschlossen. Ansteckungsgefahr Der Deutsche Saunabund betont auf seiner Homepage den Grundsatz, dass die Saunaanwendung mit einer fiebrigen Erkältungskrankheit zu unterlassen ist. Das heißt: Besucher mit „akuten Erkrankungen der Atemwege“ sollten aus gesundheitlichen Gründen, und mit Rücksicht auf die anderen Saunagäste, bei starkem Husten und Schnupfen grundsätzlich öffentliche Saunabäder nicht aufsuchen. Wenn der Grundsatz beachtet wird, könnten öffentliche Saunaanlagen eine abweichende Situation etwa vom öffentlichen Nahverkehr haben. Die täglich umfassenden Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen in den Einrichtungen stünden einer ungehemmten Virusverbreitung in gewissem Maße entgegen. Kontakt www.seepark.de/wellness-spa/see-park-sauna/, Telefon 02831 9290.

Maximal 190 Gäste dürfen nun in den Bereich. „Da wir einen sehr großen Außenbereich haben, bedeutet das theoretisch allein in der Freifläche 25 Quadratmeter pro Gast“, erläutert Marc Janssen von der Eigentümerfamilie. Vorrang haben Hotelgäste und die Clubmitglieder aus dem Fitnessbereich. Für Tagesgäste empfiehlt Janssen die Online-Reservierung. Dann habe man Gewissheit, dass es Platz gibt. Wer spontan kommt, findet möglicheierweise nicht (sofort) Einlass. Natürlich kommt man in Corona-Zeiten mit Maske zum Empfang und bewegt sich auch in den Gängen geschützt. In der Sauna, im Bistro am Tisch und auf den Liegen braucht man den Mund- und Nasenschutz nicht.

In den Saunen sind Sitzflächen markiert, damit die Abstände stimmen. In den Duschen wurden zudem Trennwände aufgebaut. Da das Coronavirus offenbar hohe Luftfeuchtigkeit mag, bleiben das Dampfbad und die Biosauna geschlossen. Geöffnet sind die Trockensaunen mit 80 und 85 Grad. Tauchbecken und Fußbäder dürfen vorerst noch nicht genutzt werden. Und auch der Aufguss wird im Moment nicht mit kunstvoller Verwedelung zelebriert. „Das wäre zu sehr Event-Charakter und würde zu viele Gäste gleichzeitig anlocken“, so Janssen.

Bisher funktioniert das Konzept. „Die Gäste setzen sich bewusst auseinander“, haben Marc Janssen und seine Mitarbeiter beobachtet. Claudia Müncks aus Walbeck freut sich, dass man wieder in die Sauna darf. „Wir haben im Moment Urlaub. Da ist es schön, dass es dieses schöne und erholsame Angebot wieder gibt.“ Sicherheitsbedenken hat die Walbeckerin nicht. „Wir können hier gut auf den nötigen Abstand achten.“