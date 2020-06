Fit durch die Sommerferien : Sommerferien im Zeichen des Fitness-Sports

Gelderland Das Sportbildungswerk startet in diesem Jahr auch in den Sommerferien richtig durch. Pädagogischer Leiter Marcel Kempkes und seine Kollegen haben ein Programm erstellt, das jeden Geschmack und jedes Alter berücksichtigt.

(RP) Die Corona-Zwangspause hat lang genug gedauert. Deshalb schließt das Gelderner „Dein Sporthaus“ an der Pariser Bahn in den Sommerferien keineswegs seine Pforten. Ganz im Gegenteil. Unter dem Motto „Fit in und durch die Ferien“ haben Marcel Kempkes, Pädagogischer Leiter des Sportbildungswerks, und seine Kollegen ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. Das Geschehen spielt sich – selbstverständlich unter Einhaltung der Hygiene-Vorschriften – überwiegend in den modernen Kursräumen im Domizil des Kreissportbundes ab. Außerdem gibt’s mehrere „Outdoor“-Angebote für diejenigen, die sich lieber draußen an der frischen Luft aufhalten.