Baubeginn mit vielen Gästen : Lüllingen bekommt ein neues Feuerwehrhaus

Geldern Die Verbesserung der Infrastruktur ihrer Wehr lässt sich die Stadt Geldern rund 1,5 Millionen Euro kosten. Der „Verein zur Förderung des Informations- und Begegnungszentrums Alte Schule Lüllingen“ wird nach dem Umzug im ehemaligen Feuerwehrhaus eine neue Begegnungsstätte einrichten.

(RP) Mit dem symbolischen „Ersten Spatenstich“ haben die Bauarbeiten für das neue Feuerwehrhaus der Löscheinheit Lüllingen begonnen. Das Grundstück, das von der Twistedener Straße her erschlossen wird, entsteht unweit der „Alten Schule“, in der die Lüllinger Wehr bislang beheimatet ist. Nach dem Neubau des Feuerwehrhauses für die Löscheinheit Baersdonk sind die zunächst erforderlichen Erdbewegungen und die Verlegung von Entwässerungsleitungen erste sichtbare Zeichen einer großen Investition in die gute Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehr Geldern. Die Verbesserung der Infrastruktur ihrer Wehr lässt sich Geldern rund 1,5 Millionen Euro kosten.