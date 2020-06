Baustellen in Geldern : Eine Stadt im Wandel

Blick auf die Baustelle für Edeka — schon nicht mehr ganz aktuell. Mittlerweile ist der Bau schon deutlich in die Höhe gewachsen. Foto: Gerhard Seybert

Geldern Das neue Ärztehaus am Südwall oder Edeka Brüggemeier am Kapuzinertor: An vielen Stellen der Gelderner Innenstadt finden aktuell Bauarbeiten statt oder werden in naher Zukunft beginnen. Wir geben einen Überblick zum Status quo.

So sieht es momentan auf den Baustellen der Innenstadt aus:

1. Kapuzinertor/-platz Die Bauarbeiten am Kapuzinertor, wo der neue Edeka-Markt von Brüggemeier entsteht, laufen nach Plan. Aktuell finden die Dachdeckarbeiten statt, in Kürze soll dann mit dem Ausbau des Parkplatzes begonnen werden. Die Übergabe an den Supermarkt ist für Ende November angedacht – pünktlich zum Weihnachtsgeschäft. Die Umgestaltung des Kapuzinerplatzes ist für diesen Sommer geplant. Bereits seit Montag, 15. Juni, wird die Heilig-Geist-Gasse erneuert . „Das ist ein wichtiges Projekt, da so eine Verbindung zwischen Edeka und Innenstadt geschaffen werden soll“, erklärt Erster Beigeordneter Tim van Hees-Clanzett. „Die Menschen sollen in die Innenstadt hineingezogen werden.“ Dafür sollen einheitliche Bodenbeläge und Pflasterungen (rot-braun nuancierter Klinkerstein) sorgen. Die Bauzeit beträgt rund acht Monate.

Info „De Geldersche“ im öffentlichen Nahverkehr Einführung Der Bus der Stadtlinie SL9 hat am 14. Oktober 2013 seinen Betrieb aufgenommen und soll innerstädtisch die Direktverbindungen zum Einkaufen oder zum Arzt vereinfachen. Haltstelle Am neuen Ärztehaus am Südwall wird der Bus eine neue Haltestelle erhalten. Preis Jede Fahrt kostet 1,70 Euro.

2. Ja-Hotel Anfang Juli sollen in dem neuen Hotel die ersten Zimmer gebucht werden können. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Bauarbeiten bewusst verlangsamt, da durch die Sicherheitsmaßnahmen eine frühere Eröffnung keinen Sinn gemacht hätte. Für den Startschuss laufen aktuell die letzten Arbeitsschritte im Außenbereich und in der Lobby.

3. Bahnhofsstraße Die Strecke zwischen Bahnhof und Markt ist die erste Fahrradstraße der Stadt. Ab Juli beginnen die Bauarbeiten des letzten Teilstücks bis zum Markplatz. Dort ist das Pflaster, aufgrund der hohen Belastung durch Busse teilweise sehr uneben. Nun werden rot-braun nuancierte Klinkersteine verlegt. Bis zum Jahresende wird die Stadt mit Verkehrszählungen und Einsätzen vor Ort beobachten, wie sich die Fahrradstraße auswirkt. „Wir wollen Erfahrungen sammeln und sehen, wie die Straße bei den Bürgern ankommt“, meint van Hees-Clanzet.

Am 24. Juni soll im Bau- und Planungsausschuss außerdem über die Neugestaltung der Issumer Straße beraten werden.

4. Neues Ärztehaus Da zuletzt die Kellerarbeiten nach Plan abgeschlossen wurden, geht es nun in die Rohbauphase des neuen Ärztehauses am Südwall. Das zuständige Architekturbüro Janssen teilte mit, dass der gesamte Rohbau in knapp einem Monat stehen könnte, wenn die Fertigteile angeliefert worden sind. Die Planungen der Stadt sehen außerdem vor, dass unmittelbar neben dem Ärztehaus eine neue Bushaltestelle der städtischen Buslinie SL9 – „De Geldersche“ – errichtet wird.

5. Kreisverkehr Ostwall Die Kreuzung, die Ost- und Westwall sowie Geldertor- und Straße verbindet, wird zu einem Kreisverkehr umgebaut. Dies soll zum einen die Verkehrssicherheit – vor allem für Fahrradfahrer – an dieser Stelle erhöhen. Zum anderen würde der neue Kreisel mit seinen Gestaltungsmöglichkeiten ein harmonisches Stadtbild fördern. Das Projekt startet voraussichtlich im Frühjahr 2021 (Bauzeit: zehn Monate) und wird in etwa 1,1 Millionen Euro kosten. Die Bezirksregierung hat eine Förderung von 70 Prozent zugesagt.

6. Sportplatz Entwicklung am Holländer See „Der Platz hat viel Charme, ist gut gelegen und wir möchten sein Potenzial nutzen“, erklärt van Hees-Clanzett. Da die Anlage von Rot-Weiß Geldern am Brühl wegfällt, soll der Verein dort eine neue Heimat finden – gemeinsam mit dem GSV Geldern und dem GW Vernum. Beauftragt für den Umbau ist das Planungsbüro Geo3, das auch in Walbeck den neuen Kunstrasenplatz gebaut hat.