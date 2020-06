kfd Straelen : Verstärkung für den Vorstand gesucht

Der Vorstand der kfd Straelen sucht immer noch interessierte Frauen, die sich in der Gemeinschaft engagieren möchten und die „vorne“ mitwirken wollen. Zugesagt wird, dass die jetzigen Vorstandsmitglieder unterstützend für eine gute Einweisung sorgen werden.

Verstärkung für den Vorstand der kfd Straelen gesucht Der Vorstand der kfd Straelen sucht immer noch interessierte Frauen, die sich in der Gemeinschaft engagieren möchten und die „vorne“ mitwirken wollen. „Wir blicken auf Jahre mit tollen Jahresprogrammen zurück. So sollte es auch dieses Jahr sein, jedoch hat uns die Corona-Pandemie dazu gezwungen geplante Veranstaltungen abzusagen. Allerdings sind wir zuversichtlich, dass in den nächsten Monaten noch verschiedene Aktivitäten stattfinden können. Auf Dauer geschieht nichts ohne grundlegende Veränderung, denn der Vorstand wird 2021 vollständig neu gewählt. Wir würden uns freuen, insbesondere auch jüngere Frauen begeistern zu können, bei uns aktiv mitzumachen“, sagen Edel Ingenlath, Mechtild Velmans, Christel Laube, Doris Born, Monika Andreas, Hanni Lenzen, Leni Teeuwen und Petra Borghs.