Wirtschaftspreis in Straelen : Geplauder bei Grünkohl und Getränken

Voll war es im Forum beim Straelener Wirtschaftstreff. Hier lauscht das Publikum dem „Mutmacher“ des Abends . . . Foto: Klatt

Straelen Einiges zu lachen gab es schon während der Verleihung der „Grünen Couch“. Beim gemütlichen Teil danach ging es heiter weiter.

Es gab eine Premiere bei der Verleihung der „Grünen Couch“ im Forum. Aber es gab auch so etwas wie Abschied. Zum letzten Mal begrüßte Hans-Josef Linßen als Bürgermeister die Gäste im vollen Forum. Ähnliches steht ihm nach seinem Verzicht auf eine erneute Kandidatur bei den Kommunalwahlen in den nächsten Wochen beim Weihnachtsmarkt und Neujahrsempfang bevor. Er fühle sich „zweigeteilt“, bekannte er am späteren Abend im Gespräch. Auf keinen Fall aber wolle er seine letzten Arbeitsmonate gemächlich ausklingen lassen, sondern sich nach wie vor voll für Straelen einsetzen.

. . .Stefan Hagen. Foto: Klatt

So wie die vielen Geschäftsleute im Publikum, denen der Rathaus-Chef eingangs dankte. „Sie bringen mit ihrer Kreativität Straelen voran.“ Ein besonders dickes Lob ernteten natürlich die Personen, die an diesem Abend im Mittelpunkt standen: die Preisträger der „Grünen Couch“, Bernd Heußen und Sandra Fleuren vom „Straelemann“ sowie die Vertreter der drei Bepflanzungsinitiativen in Straelens Innenstadt, in Broek­huysen und in Auwel-Holt.

Gerhard Seybert hatte mit seinem Team schöne Filme über die Preisträger gedreht. Dafür gab es viel Applaus. Foto: Klatt

Info Immer am Donnerstag nach Buß- und Bettag Ziel Beim Straelener Wirtschaftstreff werden Persönlichkeiten ausgezeichnet, die mit ihren Aktivitäten und Ideen zur Stärkung des Standortes Straelen beitragen. Termin Der Wirtschaftstreff mit Verleihung der „Grünen Couch“ findet immer am Donnerstag nach Buß- und Bettag statt. 2020 wäre das der 19. November.

Einige Gartenbaubetriebe dürften, wie die Wirtschaft allgemein, händeringend auf der Suche nach Nachwuchskräften sein. Ein Forum, Betriebe und künftige Auszubildende zusammenzubringen, ist die Straelener Ausbildungsmesse. Sie erlebt im nächsten Jahr, genau am 26. September, ihre mittlerweile vierte Auflage.

Der Grünkohl war ganz nach dem Geschmack von Kulturring-Vorsitzendem Alexander Voigt und seiner Frau Christa. Foto: Klatt

Marta Sommerkamp und Klaudia Werdin von der Unternehmergemeinschaft „AusStraelen“ warben beim Wirtschaftstreff dafür. Unter dem Titel „Karriere Kick Straelen“ wird die Ausbildungsmesse in locker-flockiger und moderner Form daherkommen. Ein kurzer Videofilm aus Mönchengladbach machte Lust darauf.

Ein Hoch auf den Sport: Werner Terheggen (l.) vom Stadtsportverband und Ausdauerspezialist Michael Traurig. Foto: Klatt

Die erwähnte Premiere bereicherte die offizielle Ehrung der Preisträger. In Filmen wurden die Aktionen und Tätigkeiten der Auszuzeichnenden vorgestellt. Was Gerhard Seybert und sein Team da auf die Leinwand gebracht hatten, sorgte für manchen Lacher und erntete verdienten Beifall. Den bekam auch Stefan Hagen als Hauptredner. „Nur Mut – mutig handeln in unsicheren Zeiten“ hatte er seinen 50-minütigen Beitrag überschrieben. Wobei mit „unsicher“ eher „schnelllebig“ gemeint sein dürfte. Die in hohem Tempo daherkommenden Veränderungen akzeptieren, lösungsfokussiert handeln und mitgestalten – dazu forderte er die Zuhörer auf. Wobei lösungsfokussiert bedeute, dass man sich die Analyse der Fehler sparen kann. Denn die koste nur Zeit und Kraft, die für die Problemlösung benötigt werden.

Hausmeister Herbert Klinkenberg sorgte mit dafür, dass am Donnerstagabend im Forum niemand Hunger leiden musste. Foto: Klatt

Maria Trösser (M.) freute sich mit Annika Cleve (r.) und Christina Beckers vom Stadtmarketing über Spenden für den Arbeitskreis Asyl. Foto: Klatt

Netzwerker par excellence: Marta Sommerkamp von „Aus Straelen“ und Nicolai Müller von der Steuerberatungsgesellschaft. Foto: Klatt