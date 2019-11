Wirtschaftspreis in Straelen : Grüne Couch für Feinkost und Blüten

Im Forum wurden die Preise überreicht. Bürgermeister, Blumenmädchen und Wirtschaftsförderer (hinten v.r.) gratulierten. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Straelen Im Forum hat die Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft zum 18. Mal den begehrten Preis verliehen. Er ist ein Dankeschön für Unternehmen, Vereine, Institutionen und Privatpersonen, die sich für Straelen stark machen.

An Gastronomen und an Gärtner ging die „Grüne Couch“ beim Wirtschaftstreff am Donnerstag. Im Forum nahmen Bernd Heußen und Sandra Flören vom Bistro „Straelemann Feinkost & Weine“ einen der Preise entgegen. Der zweite ging gemeinsam an drei gartenbauliche Initiativen, die sich für die nachhaltige Bepflanzung und Verschönerung Straelens stark machen: Da ist die Ortsgruppe Auwel-Holt der Kreisvereinigung Gartenbau, die in der Ortschaft das „Tor zum Gartenbau“ bepflanzt und gestaltet. Da ist die Initiative von Clemens Rattmann, Firma Florensis, und vielen Straelener Gartenbaubetrieben. Und da ist die Gärtnergemeinschaft Broekhuysen, die in jedem Frühjahr einen, so Wirtschaftsförderer Uwe Bons, „echten Hingucker“ an die Ortsdurchfahrt der B 221 in Broekhuysen zaubert.

Bürgermeister Hans-Josef Linßen nahm die Ehrungen vor und wurde hierbei vom Straelener Blumenmädchen Carolin Canders und Wirtschaftsförderer Bons unterstützt. Dabei wurden die Preisträger und ihr Tun erstmals in kurzen Videos dem Publikum vorgestellt.

von rechts: Clemens Rattmann, Pflanzenspenden Innenstadt, Klaus Gravendyck, Gärtnergemeinschaft Broekhuysen, und Christoph Weymans, Auwel-Holt Tor zum Gartenbau. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Info Wertvolle Tipps und Informationsaustausch Vortrag Abgerundet wurde die Veranstaltung durch einen Vortrag von Stefan Hagen, der an die Zuhörer appellierte, Veränderungen zu akzeptieren und lösungsfokussiert zu denken. Verpflegung Bei frischem Diebels und Grünkohl vom „Straelener Hof“ wurden noch bis spät in den Abend Kontakte gepflegt.

Der „Straelemann“ ist entstanden aus der Idee, ein Straelen-Geschenk zu entwickeln. Am Anfang stand ein Kräuterlikör – der „Straelemann“. Damals war Bernd Heußen noch als IT-Dienstleister und -Händler in Straelen unterwegs. Doch für ihn stand fest, dass er sein Hobby und seine Leidenschaft für gutes Essen und Trinken zum Beruf machen möchte. Im Oktober 2016 wurde das Lokal „Straelemann“ auf der Venloer Straße in Straelens Innenstadt eröffnet. Bons: „Bernd Heußen und Sandra Floeren haben hier ein tolles und einzigartiges Ambiente geschaffen.“ Gemeinsam sei beiden ihre Leidenschaft für gute Produkte. Dabei legten sie auch viel Wert auf Nachhaltigkeit bei den Verpackungslösungen.

Hinzu komme die Bereitschaft, immer neue Ideen und Veranstaltungen umzusetzen: Lesungen, Weinproben, Live-Cooking oder Gin-Tasting. Und sie gehen mit ihrer Vielfalt an hochwertigen Produkten und Ideen auch über Straelens Grenzen hinaus. So ist man beim Weinfest in Wachtendonk dabei und arbeitet mit dem Bahnhof in Aldekerk zusammen. Und auch bei der Messe „Grüne Woche“ in Berlin machte das Duo Werbung für seine Produkte und Straelen. „Der ,Straelemann’ unterstützt mit seinen Aktivitäten den Standort Straelen, ist mit seinem Angebot eine Bereicherung für die Stadt und hat in einfallsreicher Weise Straelen und die grüne Couch in Logo und Marketing einfließen lassen,“ fasste Bons die Begründung der Jury zusammen.

Bernd Heußen und Sandra Flören vom „Straelemann“. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Die Ortsgruppe Auwel-Holt der Kreisvereinigung Gartenbau mit ihrem Vorsitzenden Christoph Weymans verschönert unter anderem die vielbefahrene und vielbeachtete Verkehrskreuzung auch in Richtung Arcen. Außerdem wird die grüne Straelen-Couch auf dem Bogen gut sichtbar gemacht.

Zweimal jährlich im Frühjahr und im Herbst liefern jeweils fünf Gartenbaubetriebe oder auch Handelsunternehmen mehr als 3000 Beet- und Balkonpflanzen zur Verschönerung der Stadt Straelen. Mit Hilfe der Mitarbeiter des Baubetriebshofes werden die Pflanzen dann in Blumenkübel und Beete in Straelen gepflanzt. Clemens Rattmann, der seit vielen Jahren bei der Firma Florensis tätig ist, die Jungpflanzen züchtet und liefert, koordiniert die Aktion.

Hunderte Blumenzwiebeln werden in Broekhuysen im Spätherbst von den fleißigen Helfern gepflanzt und verwandeln die Ortsdurchfahrt zur Blütezeit im Frühjahr in ein Blumenparadies. Die Gärtnergemeinschaft Broekhuysen wurde 1962 gegründet und hat derzeit 58 Mitglieder. Die Pflanzaktion im Ort hat dabei schon so etwas wie Tradition. Bereits seit 2010 engagieren sich die Broekhuysener Gärtner hier gemeinsam. Klaus Gravendyck nimmt die Koordination der Pflanzaktionen in die Hand. Straelener Unternehmen stellen Maschinen, aber auch Kuchenspenden und kühle Getränke zur Verfügung, um den fleißigen Gärtnern die Arbeit zu erleichtern.