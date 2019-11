Handball : Handball: ATV-Drittligafrauen empfangen Bayer Leverkusen

ALDEKERK Handball, Frauen 3. Liga West: TV Aldekerk – TSV Bayer 04 Leverkusen, Samstag, 19 Uhr Vogteihalle. In der vergangenen Woche war in der dritten Liga der Frauen Pause, weil die Jugendbundesliga spielte.

Wieder einmal gab es für die Frauen eine Pause, die für den ATV eigentlich ungelegen kam. Nach zwei weniger guten Spielen hatten die Grün-Weißen vor zwei Wochen am Rhein die Fortuna aus Düsseldorf deutlich bezwungen und ein klares Statement an die Konkurrenz gesandt. Der Tabellenführer war wieder in der Spur und hätte gerne nahtlos an die gute Leistung aus dem Düsseldorfspiel angeknüpft. Jetzt soll es am kommenden Samstag in der Partie gegen den Tabellenachten von TSV Bayer Leverkusen halt mit einer einwöchigen Verzögerung an die Verteidigung der Premiumposition kommen.