Maria und Heinrich Leuken : Diamantene Hochzeit in Geniel

Maria und Heinrich Leuken hatten Diamantene Hochzeit. Kennengelernt hatten sie sich im Lemkes Hof auf der Ponter St.-Antonius-Kirmes. Foto: Leuken

Geniel Diamantene Hochzeit in Geniel hatten Maria und Heinrich Leuken. Kennengelernt haben sie sich im Lemkes Hof auf der Ponter St.-Antonius-Kirmes. Am 27. Oktober 1959 gaben sie sich in der Veerter St.-Martin-Kirche das Ja-Wort.

